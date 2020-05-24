Özge Bitmez, modada dünyaya açıldı Moda tasarımları ile yurt içi ve yurt dışında isim yapan Özge Bitmez, ABD ve Avrupa'dan ortaklık ve işbirliği teklifleri aldığını söyledi.

Moda tasarımları ile yurt içi ve yurt dışında isim yapan Özge Bitmez, ABD ve Avrupa'dan ortaklık ve işbirliği teklifleri aldığını söyledi.

Moda dünyasına yaptığı tasarımlarla dikkatleri üzerine çeken Özge Bitmez, kendi tasarımları ile dünya pazarlarına açıldı. Sosyal medya ve online satış sistemleri konusunda uzman olan Özge Bitmez, kısa sürede dünyanın önemli modacılarından teklifler almaya başladığını açıkladı. İlk olarak kendi adına kurduğu ozgebitmez.com adlı online butiği ile ortaya koyduğu farklı tasarımların moda dünyasında dikkat çektiğini kaydeden Bitmez, sosyal medyada tasarımlarına yoğun beğeni, yorum ve talep geldiğini anlattı. ABD başta olmak üzere birçok önemli ülkeye satışlar yapmaya başladığını dile getiren Özge Bitmez "Öncelikle sosyal medya platformlarını dikkatli ve aktif bir şekilde kullanmak ve insanların ilgisini çekebilecek argümanları ortaya koymak gerekiyor. Dijital bir çağ yaşıyoruz ve bu yaşadığımız çağ bize farklı fırsatlar sunabiliyor. Bende bu fırsatları ön görülü bir şekilde takip ederek kendime bir yol çizdim" şeklinde konuştu.

Online satış yapmaya başladıktan sonra ortaya koyduğu farklı moda tasarımlarının bu sektör de önemli firmalar ve kişiler tarafından fark edildiğine dikkat çeken Özge Bitmez, "Bu alanlar da çalışma yapmak isteyenlere tavsiyem 'bakış açınızı değiştirin ve farklı olduğunuzu herkese gösterin' diyebilirim" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA