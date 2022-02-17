Özer Hurmacı'nın darp iddiasında soruşturma tamamlandı

İSTANBUL (İHA) - Futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından darp edildiği iddia eden Mihriban Hurmacı'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Özer Hurmacı'nın 3 yıl 6 ay, Mihriban Hurmacı'nın ise 5 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

Yeniden boşanma davası açtığı futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından darp edildiğini öne süren Mihriban Hurmacı'nın şikayeti üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi olan Mihriban Hurmacı ve Özer Hurmacı 'müşteki-şüpheli' olarak yer aldı. Taraflar arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığının belirtildiği iddianamede, Özer Hurmacı'nın 'seni gebertirim' diyerek tehdit ettiği, Mihriban Hurmacı'nın ise sinkaflı sözler edip, 'seni bitireceğim' diyerek tehditte ve hakarette bulunduğu öne sürüldü. İddianamede, tarafların birbirlerini tekme, tokat ve yumruk atmak suretiyle, basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaraladıkları aktarıldı.

İddianamede, Mihriban Hurmacı'nın 'basit yaralama', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 1 yıl 3 aydan 5 yıl 6 aya, Özer Hurmacı'nın ise 'basit yaralama ve 'tehdit' suçlarından 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianame, gönderildiği mahkemece kabul edilirse taraflar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Öte yandan taraflar yaşanan olayın ardından birbirlerine karşı koruma kararı aldırmıştı. Özer Hurmacı, Mihriban Hurmacı'nın kararı ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye başvurarak zorlama hapsi talebinde bulundu. Mahkeme, Mihriban Hurmacı'nın kararı ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında 3 günlük zorlama hapsi uygulanmasına karar verdi. Mihriban Hurmacı, itirazı kabul edilmez ve karar kesinleşirse 3 gün cezaevine girecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa