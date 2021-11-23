Özel öğretmenlere Öğretmenler Günü yemeği

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda görev yapan öğretmenler onuruna yemek verdi. Engelli Sarayı'ndaki öğretmenlerin özel çocuklarla anne baba şefkatiyle ilgilendiğini söyleyen Çağırıcı, "Yaşam hikayeleri içerisinde en anlamlılarını yaşayanların buradaki öğretmenler olduğuna inanıyorum" dedi.

24 Kasım Öğretmenler günü sebebiyle Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda bir program düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde Engelliler Sarayı'nda özel çocuklara eğitim hizmeti sunan eğitmenler onuruna yemek verildi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da öğretmenlerle birlikte yemek yiyip sohbet etti.

Öğretmenler Günü'nün her öğretmen için ayrı bir önem ifade ettiğini söyleyen Çağırıcı, "Her öğretmenin öğretmenlik hayatında yaşam hikayesi vardır. Yaşam hikayeleri içerisinde en anlamlılarını yaşayanların buradaki öğretmenler olduğuna inanıyorum. Çünkü onlar özel insanlar, özel ilgi gerekiyor ve öğretmenlerimiz de onlara bir anne baba şefkatiyle yaklaşıyor. Bu çalışmalar da başarılar getiriyor. Bunun için de sizleri ayrıca tebrik ediyorum" dedi.

Siz diğer öğretmenlerden birkaç kat daha fazla emek harcıyorsunuz

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ise "Her öğretenimiz değerli ama özel eğitimle uğraşan öğretmenlerimiz diğer öğretmenlerimizden birkaç kat daha değerli. Çünkü anne babaların bile zaman zaman sıkıntıya düştüğü anlarda siz sıkılmadan o çocuklarımızla yakından ilgileniyorsunuz. Bu manada hepinize şükranlarımı sunuyoruz" diye konuştu.

Programın devamında ise 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle ilçe genelinde düzenlenen "Öğretmenden Öğretmene Gönülden Mektup" ve "Öğrenciden Öğretmene Gönülden Mektup" yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi. Başarılı öğretmen ve öğrencilerin ödüllerini Başkan Çağırıcı, Milli Eğitim Müdürü Yılmaz ile AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz takdim etti. - İSTANBUL