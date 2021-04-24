Özel öğrenciler eğitici materyallerle salgın döneminde eğitimlerine evden devam etti
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Özel öğrenciler eğitici materyallerle salgın döneminde eğitimlerine evden devam etti

Özel öğrenciler eğitici materyallerle salgın döneminde eğitimlerine evden devam etti
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel

Giresun'un Bulancak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde özel eğitim öğrencileri, kendileri için hazırlanan materyal ve videolarla evlerinden eğitimlerine devam etme imkanına kavuştu.

Giresun'un Bulancak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde özel eğitim öğrencileri, kendileri için hazırlanan materyal ve videolarla evlerinden eğitimlerine devam etme imkanına kavuştu.

Bulancak Engelliler Derneğince hayata geçirilen Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrenciler İçin Uzaktan Takip/Destek Sistemi ve Evde Eğitim Desteği Hizmeti Sağlanması" projesi kapsamında 110 öğrenciye farklı eğitici materyal paketi ulaştırıldı.

Proje kapsamında her bir materyalin kullanımının anlatıldığı dersleri içeren videolar hazırlanarak "ozelimegitimdeyim.com" internet sitesi hazırlandı.

Aileler ise materyalleri videoları izleyerek çocuklarına kullandırdı. Proje hem öğrencileri hem de aileleri memnun etti.

Dernek Başkanı Mehmet Muslu, AA muhabirine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile projeyi yürüttüklerini söyledi.

Projenin öğrencilere çok katkı yaptığını dile getiren Muslu, ailelerin de bundan çok mutlu olduğunu aktardı.

Proje Koordinatörü Cem Mutlu Türkseven ise salgın döneminde en çok zorda kalan öğrencilerin özel eğitim öğrencileri olduğunu belirtti.

Türkseven, normal eğitim gören öğrenciler için EBA'nın hayata geçtiğini ancak özel öğrenciler için böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade ederek, "Çünkü öğrencilerin ellerinde materyaller yoktu, olsa bile nasıl kullanacaklarını bilmiyorlardı. Gerçekten özel eğitim alanı farklı." dedi.

Bu konuda bir çalışma yaparak materyalleri temin ettiklerini anlatan Türkseven, "Şu anda her bir materyalle ilgili videolar mevcut. Velilerimiz hangi materyalle çalışacaksa çocuklarıyla beraber videoyu açıp çalışabiliyor." diye konuştu.

Türkseven, aynı zamanda çocukların öğretmenleriyle de irtibata geçtiklerini, eğitimcilerin uzaktan bağlantıyla ders yaparken materyalleri de kullanabildiğini söyledi.

Her çocuk için özel materyaller bulunduğuna değinen Türkseven şunları kaydetti:

"Duyu bütünleme malzemeleri, özel heceleme kavram öğretim setleri, etkinlik kitabı, konuşmanın 5N1K'sı, ufak tefek motor becerilerini geliştirebilecekleri setler bulunuyor. Her çocuğa ayrı bir set yaptık ve her çocuğa yaklaşık 20 ürün teslim ettik. Veliler bu ürünlerle birebir çalışabiliyor."

Türkseven sitenin herkese açık olduğunu tüm videoların izlenebildiğini dile getirdi.

"Kaliteli zaman geçiriyoruz"

Projeye katılan öğrenci velisi Fatma Akkaya ise salgının özel eğitim öğrencilerini daha çok etkilediğini vurguladı.

Otizmli bir kız çocuğunun olduğunu belirten Akkaya, "Özel eğitim okulları kapandığında davranışlarında bozukluklar artmıştı. Şimdi materyaller elimizde olduğundan hem dersleri pekiştiriyoruz hem kaliteli zaman geçiriyoruz. Daha önce okulda öğrendiklerini de pekiştirmiş oldu." ifadesini kullandı.

Bir diğer öğrenci velisi Dilek Kufacı ise çocuğunun fiziksel rahatsızlığı bulunduğunu dile getirerek, "Hareketleri yavaşladı ama bu materyallerle beraber daha da güçlendi, evde hareketleri daha çok yapmaya başladık. Çok katkısı ve faydası var." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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