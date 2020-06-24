Özel mesajları ifşa etmeden önce bir kez daha düşünün!
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Özel mesajları ifşa etmeden önce bir kez daha düşünün!

Son dönemde neredeyse hemen hemen her gün bir ünlü ismin yazışmaları sosyal medya platformlarında 'ifşa' adı altına yayınlanıyor. Can Yaman, Rafet El Roman, Emre Mor ve Ömer Bayram derken son olarak eski basketbolcu Kerem Tunçeri'ye ait olduğu iddia edilen mesajlar sosyal medyada ifşa edilmişti. Günaydın yazarı Ömer Karahan, son dönemde artan ifşalar sonrası dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. Karahan, mesajları ifşa etmenin bedelinin hapis cezası olduğunu söyledi

Özel mesajları ifşa etmeden önce bir kez daha düşünün!
24.06.2020 19:23 | Son Güncelleme: 24.06.2020 19:26

İşte Ömer Karahan'ın Günaydın'da kaleme aldığı o yazı:

"İletişimin yeni bir şekli olarak karşımıza gelen sosyal medyayı gözardı etmemiz mümkün değil. Ancak çoğu zaman bizlere sağladığı faydadan ziyade zararlarını konuştuğumuz sosyal medyada büyük bir suça hep birlikte alet oluyoruz. Bu suçun ismi ifşa... Ünlü bir ismin üzerinden kendi ismini duyurmak için mesajlaşmaların ifşa edilmesi, son günlerde iyice moda haline geldi. Ancak acı olan, bu ifşa modası ile işlenen suç kimsenin umurunda değil ve domino etkisi ile gitgide büyümeye devam ediyor.

'O MESAJLARI YAYINLAYANLAR SUÇ İŞLEDİ'

Konu hakkındaki yerel ve uluslararası makamların içtihatları apaçık ortadayken sosyal medya kullanıcıları 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal', 'Haberleşmenin Gizliliğini İhlal' ile 'Verileri Hukuka Aykırı Verme veya Ele Geçirme' suçlarını her gün sıklıkla işlemeye devam ediyor. Basketbol dünyamızın efsane isimlerinden olan ve aktif sporculuk kariyerini sonlandıran eski milli basketbolcu Kerem Tunçeri, son günlerde ifşa başlığı altında büyük bir haksızlık ile karşı karşıya kaldı.

Birtakım sosyal medya kullanıcıları, paylaşım yaptıkları mecra, site ve platformlarda Tunçeri'nin kişilik haklarını ve insan onurunu yok eder mahiyetteki hukuka aykırı saldırılar ile özel hayatına ağır, ölçüsüz ve haksız müdahalede bulunarak -ki gerçek olup olmadığı belli dahi olmayan- mahremiyet mertebesindeki görüşme içeriği, ses kaydı ya da mesajlaşma görüntüsü ya da kayıtlarını rızası olmadan kaydedip yayınlayarak suç işledi.& ;

'MESAJLARI İFŞA ETMENİN BEDELİ HAPİS CEZASI'

Oysa bu konuyla ilgili kanunlar ve yaptırımlar oldukça net! Ulusal ve uluslararası yargı kararları ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri incelendiğinde, sosyal medya kullanıcılarının çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bu bağlamda; tanınır bir kişiye atfedilen mesajlaşma görüntülerinin -kamuoyunun sevdiği ifade ile- ifşa edilmesinin karşılığı üç yıl hapis cezasıdır ve bu ceza görüntüleri paylaşan tüm kullanıcılar için geçerlidir. Eğer paylaşım, içerik itibari ile ilgilinin onur, şeref ve saygınlığını rencide ediyorsa 'hakaret' suçu da işlenmiş oluyor. Bu durumda verilecek hapis cezasının süresi 5 yıla ulaşabilir, eylem ile 'kişisel veri' yayılmışsa 9 yıla çıkabilir. Konu bu kadar net olmasına rağmen bu suçun işlenmesindeki çelişkiyi anlamak mümkün değil...



'KAMU SPOTLARI OLUŞTURULMALI'

Sosyal medya kullanıcılarının özgürlüğü sonsuz değil, kamuoyunda tanınan kişilerin hayatlarına müdahalenin bir sınırı var. Bilginin doğruluğunu teyit imkanı dahi bırakmayacak şekilde iletişimin hızlandığı ve gündemin çok çabuk değiştiği günümüzde sosyal medya kullanıcıları; paylaşılan bilgi, görsel yahut içeriğin doğruluğunu bilmeden ya da ilgilisinin rızasını tespit etmeden paylaşımda bulunmamaları hususlarında muhakkak bilinçlendirilmelidir. Belki kamu spotları oluşturulmalı, erken dönem başta olmak üzere okullarda eğitimler verilmelidir.& ;



'KEREM TUNÇERİ'YE YAPILAN ÇOK AYIP'

Ay yıldızlı formamızı yüzlerce kez başarı ile taşımış, 2010 Dünya Şampiyonası'nda A Milli Basketbol Takımı'yla yaşanan tarihi başarının mimarlarından ve yarı finaldeki Sırbistan maçında attığı son saniye basketi ile bugün bile hatırlarken tüylerimizi diken diken yapıp coşku ve sevinç yaşatan Kerem Tunçeri ve daha birçok isme bu sosyal medya zorbalığı olan ifşa ile büyük bir edepsizliğe imza atılıyor. Kerem Tunçeri gibi özel kariyerler, birkaç şöhret budalasının 'ali cengiz oyunları'yla gölgelenmemeli."

Kaynak: Snob Magazin

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