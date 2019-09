Özel Kayseri OSB Teknik Koleji'nde 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Başladı

09.09.2019 10:54

Özel Kayseri OSB Teknik Koleji 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı düzenlenen törenle açıldı.



Törene, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri OSB Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Mustafa Katırcıgil, Levent Somtaş, Şaban Andaç, Kayseri Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, Kayseri OSB Bölge Müdürü Ali Yaprak, Genel Sekreter Adil Özhan, Özel Kayseri OSB Teknik Koleji Müdürü Durmuş Payas, Kayseri OSB'de faaliyet gösteren iş insanları, veliler ve öğrenciler katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreninde Okul Müdürü Durmuş Payas yaptığı konuşmasında yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını dileyerek, okula bu dönem kayıt yaptıran çok sayıda öğrenciye Özel Kayseri OSB Teknik Koleji hakkında bilgiler verdi.



Törende konuşan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan; "Eğitim, hayatımızda oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Okul sadece bireyin hayat standartlarını yükseltecek ve iyi bir meslek sahibi yapacak bilgi ve becerileri vermekle kalmaz. Aynı zamanda toplumların yapılarının, insan ilişkilerinin nasıl olacağının bireysel ve toplumsal sorumluluklarının neler olacağının hizmet ettiği toplumun maddi ve manevi değerlerini de öğrencilere aktarır ve davranış haline getirir-getirmelidir" dedi.



Nursaçan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Yüce dinimiz de okumaya büyük önem vermiştir. Nitekim Kur'an'ın ilk emri 'Oku' olmuştur. Türkiye ekonomisinin, büyüme potansiyeline bağlı olarak; gün geçtikçe daha donanımlı, daha yüksek niteliklere ve becerilere sahip olan, İşgücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Teknolojik gelişmeler ve uluslararası rekabet baskısı, iş dünyasının sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılama noktasında eğitim sistemine özellikle de mesleki eğitime çok önemli bir görev düşmektedir. Mevlana Hazretleri ne güze söylemiş; her sanatın öncesi bilgidir, ondan sonra icra, amel gelir... Ey akıl sahibi! Sanat öğrenmeye çalış; fakat o sanatı ehil olan kerem sahibi temiz bir kişiden öğren. Bir ülkenin geleceğinin, o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır. Bu anlayıştan yola çıkan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi Olarak; sanayimiz için en temel ihtiyaç olarak görülen nitelikli ve aranan eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla; özellikleri bakımından hem ilimize hem de çevremize örnek olan öğrencilerin, mesleklerini en iyi şekilde öğrenmeleri için; okulumuzda gerekli olan tüm donanım sağlanmıştır. Özel Kayseri OSB Teknik Koleji iş garantili bir eğitim-öğretim kurumudur. 2012 - 2016 yılına kadar okulumuz METEM adı altında faaliyet göstermekte idi. 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren özel Kayseri OSB Teknik Kolej haline getirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına müracaat edildi. Nihayetinde, uzun uğraşlar sonucu okulumuzu Bakanlıktan devraldık. Okulun devri konusunda desteklerini esirgemeyen ve bizlere her türlü kolaylığı sağlayan başta Milli Eğitim Bakanımız ve Sayın Valimize şükranlarımızı sunuyoruz."



Nursaçan, "Okulu devraldığımızda 677 öğrencimiz vardı. 2017/ 2018 eğitim - öğretim yılında bu sayı bin 271'e çıktı. Bunlardan 132 mezun verdik. 106'sı işletmelere yerleştirildi. 21 öğrencimiz ise muhtelif fakültelere yerleşti. 2018- 2019 eğitim - öğretim yılında ise, 1582 öğrenciye ulaştık. Bunlardan 232 mezun verdik. 98'i işletmelere yerleşmiş olup 56 öğrencimiz muhtelif fakültelere kaydını yaptırmıştır. İçerisinde bulunduğumuz eğitim-öğretim yılına yaklaşık 2100 öğrenci ile devam edilecektir. Yani, bu yıl okulumuza yeni kayıt, yaklaşık 950'dir. Bu öğrenci sayısı okulumuzu şu an Kayseri'nin En Büyük Okulu haline getirmiştir. Şunu büyük bir gururla ifade edebiliriz ki; bugün, 12'inci sınıfa ait 240 öğrencimizin tamamı işletmelere stajyer olarak yerleştirilmiştir. Yoğun çalışmalarımız sonucu ve alınan ilave tedbirler sayesinde ve çok kısa bir zaman dilimi içerisinde; örnek alınan bir eğitim-öğretim yuvası haline getirdik. Okulumuzun bu seviyeye gelmesinde emeği geçen ilgili ve yetkili herkese tekrar teşekkür ediyorum. Bir yandan okulumuzda öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlarken diğer yandan, staj uygulamaları ile de, öğrencilerimizin yani sizlerin gelecekteki çalışma alanlarınızı tanıma imkanı sağlanmaktadır. Özellikle bir konuyu daha ifade etmek isterim; spor kulübümüz gerek ilimizde, gerek Türkiye çapında, başarıdan başarıya koşarak okulumuzun tanıtımına ve öğrenci talebi oluşmasına büyük katkı sağlamıştır. Sevgili gençler, sizler bizim geleceğimizsiniz. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi eğitimli insan sayısıyla ölçülür. Bu anlamda; siz kıymetli öğretmenlerimize ve öğrencilerimize düşen en önemli görev eğitim-öğretim alanında, kültür alanında durmaksızın ilerlemek olmalıdır! Sevgili öğrenciler; hedefleriniz daima çok büyük olmalıdır. Günümüzde sadece not ve sınıf geçmek için çalışmak hiçbir anlam ifade etmemektedir. Çünkü çağ, bilim çağı olmuştur. Çünkü eğitimin alanı her geçen gün genişlemekte eğitimin seviyesi her geçen gün yükselmektedir. Unutmayınız ki; kendimize, ailemize, çevremize, vatanımıza, milletimize ve insanlığa faydalı olmak, öğrenmekle başlar" diye konuştu. - KAYSERİ

