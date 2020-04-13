(Özel) Kastamonu'da 9 bin dekar arazide pirinç ekim hazırlıkları başladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› (Özel) Kastamonu'da 9 bin dekar arazide pirinç ekim hazırlıkları başladı - Haberler
Kastamonu, Tosya, Güncel

(Özel) Kastamonu'da 9 bin dekar arazide pirinç ekim hazırlıkları başladı

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'un Tosya ilçesinde çiftçiler, bu yıl 9 bin dekar arazide pirinç ekim hazırlıklarına başladı.

13.04.2020 10:01 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:02
(Özel) Kastamonu'da 9 bin dekar arazide pirinç ekim hazırlıkları başladı

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'un Tosya ilçesinde çiftçiler, bu yıl 9 bin dekar arazide pirinç ekim hazırlıklarına başladı. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Kastamonu'da pirinç pazarında yeterli stoklarının olduğunu, kuru gıda ve bakliyat stoklarında da herhangi bir sıkıntıları olmadığını söyledi.

Kastamonu'nun Coğrafi İşaretli Ürünleri arasında yer alan Tosya Sarıkılçık pirincinin ekim hazırlıkları başladı. Lezzeti dünyaca bilinen Tosya pirinci, bu yıl Kastamonu'da 9 bin dekarlık alanda ekilecek. Tosya'da alınan korona virüs tedbirleri kapsamında çiftçiler, kaymakamlık tarafından salgın hastalığa karşı bilgilendirilerek çalışma koşulları anlatıldı. Tosya Kaymakamlığına ait iş makineleriyle yapılan sulama kanallarının bakım ve onarım çalışmalarını ise Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin yerinde inceledi. Kaymakam Pişkin, ekim hazırlıklarına başlayan çiftçileri ziyaret ederek, istek ve taleplerini de dinledi.

Tosya pirincinin ekim hazırlıklarının başladığını söyleyen Kaymakam Pişkin, "Tosya, çeltik üretim konusunda potansiyeli yüksek ilçelerimizden bir tanesi. Her yıl olduğu gibi bu yılda Mart ayı itibarıyla yeni sezonun ekim hazırlıklarına başladık. Öncelikle kanalların temizliğini yapıyoruz. Sulama kanalları toprak olduğu için içinde biriken balçığın Kaymakamlığımızın iş makineleriyle ve çeltik komisyonunda biriken beyanname ücretleriyle mazot giderleri ve diğer giderleri karşılamak suretiyle yerine getiriliyor. Böylece çiftçilerden topladığımız beyanname ücretlerini de yine çiftçilerimizin lehine kullanmanın bir yolunu bulmuş olduk. Diğer taraftan Ilgaz Dağı'nın soğuk ve serin sularının Devrez Vadisi'ndeki verimli ovalarla birleşip dünyanın en lezzetli pirinçlerinden bir tanesinin, Tosya Sarıkılçık pirincinin üretiminin yapıldığı bu topraklarda çiftçilerimiz, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi üretim hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyorlar" dedi.

"Kuru gıda ve bakliyat stoklarımızda sıkıntı yok"

Kuru gıda ve bakliyat stoklarında herhangi bir sıkıntıları olmadığını söyleyen Kaymakam Pişkin, üretimin de geçen yılın altına düşmeyeceğini tahmin ettiklerini belirterek, "Geçen yıl toplam 9 bin 100 dekar alanda 6 bin 500 ton çeltik elde ettik. Bu senede onun altına düşmeyeceğini tahmin ediyoruz. Halihazırda özellikle kamuoyunda virüs salgınından dolayı kuru gıda ve bakliyat yönündeki stokların azaldığıyla ilgili haberlerin en azından Tosya özelinde gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Şu anda Tosya pirinç pazarında bütün esnafımızda çok daha yeterince pirinç var. Hatta yeni sezon ürünlerin gelmesinden itibaren dahi yeterli miktarda pirinç stokumuz var. Üstelikte fiyatlar geçen yıla göre hiç oynamadı. Enflasyon oranında birkaç kuruş oynamış olabilir. Onun dışında fiyatlarda da bir oynama yok. Bu konuda hem üreticilerimiz, hem de vatandaşlarımız müşteri olsunlar. Tosya çeltik üretimi konusunda potansiyelini koruyarak belki üzerine daha fazlasını ekleyerek üretime devam ediyor" diye konuştu.

"Korona virüs salgınına karşı çiftçiler bilgilendiriliyor"

Kaymakam Pişkin, halkın sağlığını korumak ve çeltik alanlarında ekim yapılabilmesi için çiftçilerin korona virüse karşı bilgilendirildiğini ifade ederek, "Korona virüs salgınına karşı çiftçilerimizin ve üreticilerimizin özellikle Tarım İlçe Müdürlüğü çalışanlarımız vasıtasıyla ve Kaymakamlığımızın diğer birimleri aracılığıyla bilgilendirilmesine devam ediyoruz. Burada tabii ki üretim sürecinin sekteye uğramaması üretim potansiyelinin atıl bırakılmaması adına her türlü tedbiri alıyoruz. Öncelikli insan hayatının korunması, ondan sonraki önceliğimiz de tarımsal faaliyetlerin ve üretim faaliyetlerinin sekteye uğramadan devam ettirilmesi. Biz bu amaçla her türlü sağlık tedbirini salgın hastalığa karşı gerekli bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi çiftçilerimize yapıyor ve onlara üretim süreçlerinde gereken kolaylığı da sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Çeltik ekimlerinde sorun yok"

Çeltik ekimlerinde hiçbir sorun olmadığını söyleyen çeltik üreticisi İsa Özdemir, "Şimdi bu sene çeltik ekimlerinde hiçbir sorun yok Allah'ın izniyle tarımda. 15-20 gün sonra ekimler başlayacak inşallah. Stoklarda da herhangi bir sıkıntı yok Allah'ın izniyle. Yani yeterli derecede kuru bakliyat ihtiyacımızı karşılıyoruz Allah'ın izniyle. Stoklarda bir sıkıntı yok şimdilik. İnşallah verimlerde de bolluk, bereket bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
'Soylu'dan ilk açıklama' haberini servis eden ajans, özür diledi Haberler
"Soylu'dan ilk açıklama" haberini servis eden ajans, özür diledi
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da 'Bitti' denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı Haberler
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Kapıcının koronavirüs testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı
Kapıcının koronavirüs testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı
Miras için sevgilisi ile iş birliği yapan kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
Miras için sevgilisi ile iş birliği yapan kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı
Halk otobüs şoförleri gönderilen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
Halk otobüs şoförleri gönderilen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
Kim Milyoner Olmak İster'deki Mustafa Denizli ile ilgili futbol sorusu merak konusu oldu
Kim Milyoner Olmak İster'deki Mustafa Denizli ile ilgili futbol sorusu merak konusu oldu
SunExpress, koronavirüs nedeniyle tarihinde bir ilke imza atacak: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
SunExpress, koronavirüs nedeniyle tarihinde bir ilke imza atacak: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Hurdacılar, günlük 50 liraya korona virüse meydan okuyorlar
Hurdacılar, günlük 50 liraya korona virüse meydan okuyorlar
BDDK'dan bankalara 'kredi kanallarını açık tut' çağrısı
BDDK'dan bankalara "kredi kanallarını açık tut" çağrısı
Koronaya dikkat çekmek isteyen mermer ustası, mezar taşına 'Evde kalın bize iş çıkarmayın' yazdı
Koronaya dikkat çekmek isteyen mermer ustası, mezar taşına 'Evde kalın bize iş çıkarmayın' yazdı
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı
Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı
Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum
Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum
Erdoğan'ın Soylu'nun istifa mektubunu 'Şimdi zamanı değil' diyerek yırttığı konuşuluyor
Erdoğan'ın Soylu'nun istifa mektubunu "Şimdi zamanı değil" diyerek yırttığı konuşuluyor
Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı
Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
Devlet Bahçeli: Sayın Bakan'ın istifasının kabul edilmemesinden memnunuz
Devlet Bahçeli: Sayın Bakan'ın istifasının kabul edilmemesinden memnunuz
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi
Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı
Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar
DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı
DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Süleyman Soylu açıklaması: Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Süleyman Soylu açıklaması: Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacak
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Polat Kim Kardashian İçişleri Bakanı
Spor Falcao Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İstifa Kayseri Galatasaray Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: (Özel) Kastamonu'da 9 bin dekar arazide pirinç ekim hazırlıkları başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 11:17:29. #1.14#
title