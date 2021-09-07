Özel jetle İstanbul'a gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü
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Özel jetle İstanbul'a gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Libya'nın başkenti Trablus'taki tutukluluğunun ardından Türkiye'ye gelen Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin jetin içinde çektirdiği fotoğraf paylaşıldı. Sadi Kaddafi'nin neden Türkiye'de olduğuna ilişkin daha önce bir açıklama yapan Kaddafi'nin son resmi sözcüsü Musa Kaddafi, "Hapiste insanlık dışı koşullarda çok zor zamanlar geçirdi ve şu anda kendine gelmek, toparlanmak için zamana ihtiyacı var" dedi.

Libya Eski Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi, Libya Başsavcılığı'nın kararı ve Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin onayıyla önceki gün tutuklu bulunduğu Trablus'taki hapishanesinden serbest bırakıldı. Özgürlüğe kavuşmasının ardından Türkiye'ye gelen Kaddafi, ilk açıklamayı da babasının eski sözcüsü ve akrabaları Musa Kaddafi aracılığıyla Haberler.com'a yaptı.

"TOPARLANMAYA İHTİYACI VAR"

Musa İbrahim Kaddafi, Sadi Kaddafi'nin hapishanede zor şartlar altında kaldığını belirterek, "Şu anda çocuklarıyla ve ailesiyle birlikte. Hapiste insanlık dışı koşullarda çok zor zamanlar geçirdi ve şu anda kendine gelmek, toparlanmak için zamana ihtiyacı var. İnsan hakları elinden alındı. Hapis sürecinde çok kötü muameleye maruz kaldı" dedi.

Özel jetle İstanbul'a gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü

İLK GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI

Duvar'da yer alan habere göre Gazeteci Fehim Taştekin sosyal medya hesabından Sadi Kaddafi'nin hapisten çıktıktan sonraki ilk görüntüsünü de paylaştı. Kaddafi fotoğrafta söz konusu jetin içinde görülüyor.

FEDERASYON BAŞKANLIĞI YAPTI

Muammer Kaddafi döneminde ülkenin sportif faaliyetlerinin yönetiminde yetkileri bulunan Sadi, aynı zamanda Libya ulusal futbol takımında oynuyordu. Sadi Kaddafi, 2011'de Kaddafi rejiminin çöküşünden sonra Nijer'e kaçtı ancak 2014'te Libya makamlarının girişimleri sonucu, Libya Futbol Federasyonu başkanlığı döneminde "zorla zimmetine para geçirmek" suçlamasıyla yargılanmak üzere Libya'ya getirilmişti.

Özel jetle İstanbul'a gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü
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Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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Özel jetle İstanbul'a gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü - Haberler
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