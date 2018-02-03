800 Kilometre Yol Gidip Afrin'e 5 Bin Mektup Götürdüler

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için tek tek elleriyle 5 bin mektup yazdı. Mektupları sınır bölgesini de geçerek bizzat askerlere teslim eden öğrenciler, yanlarında getirdikleri 10 bin adet lokumla da Mehmetçiğin ağzını tatlandırdı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencileri Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe 10 bin adet lokum, pişmaniye, maden suyu gibi erzakları teslim etmek için Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Operasyona katılan askerler için 800 kilometre yol kat eden öğrenciler, askeri birlikler eşliğinde sınır bölgesini de aşarak Çobanbey Üs bölgesine vardı. Kendilerini karşılayan askerlere sarılarak duygusal anlar yaşayan öğrenciler, el yazması 5 bin adet mektubu da askerlere bizzat teslim ettiler. Mektuplardan birisini askerlere okuyan öğrenciler ve askerler duygu dolu anlar yaşadılar.

Mehmetçiğin ağzı tatlansın diye

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerin ağzı tatlansın diye Afyon'da üretilen 10 bin adet lokumun yanı sıra pişmaniye ve maden suyu da ulaştıran öğrenciler, Mehmetçiklerin duygularına ortak olmak istediklerini vurguladılar.

Birlik ve beraberliğe ihtiyaç olan bugünlerde askerlerin yanında olmak için 800 kilometre yol kat ettiklerini ifade eden Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Okan Özdemir, "Askerlerimizin zor şartlarda bizim güvenliğimiz için canını feda ederek yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonuna destek vermek için buraya geldik. Afyon Kocatepe Üniversitesi ve öğrencilerinin gönderdiği 10 bine yakın lokum pişmaniye, maden suyu ve mektupları Mehmetçiğimize teslim edeceğiz. Bununla bir nebze de olsa Mehmetçiğimizin duygularına ortak olmak istedik. Afyon Kocatepe yönetimi ve öğrencilerine teşekkür ederim. Allah Mehmetçiğimizi korusun" diye konuştu.

Afyon'a selam yolladılar

Duygusal anların yaşandığı ziyarette askerlerin Afyon halkına selamlarını ilettiklerini anlatan öğrenciler, o anları da cep telefonlarıyla görüntülediler. Mehmetçik'in "Afyon'a selam", "Gözünüz arkada kalmasın", "Bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun" dediği görüntülerin ardından yola çıkan öğrenciler Afyon'a geri döndü.

Komutandan duygulandıran cevap

Afyon'dan gelen misafirlerini ağırlayan üs bölgesindeki bir komutan ise "Herkesin size selamı var. Bir isteğiniz arzunuz emriniz olursa elimizden geleni yaparız. Allah sizi korusun" mesajına ise şöyle duygulandıran bir cevap verdi:

"Çok sağolun. Bütün arkadaşlarıma, ağabeylerime selamlar. Sizler askerin, polisin yanında oldukça bu vatanı kimse bölmeye cesaret edemez. Tek bilek tek yürek oldukça biz daha çok onur ve gururlanıyoruz. Hepinizden Allah razı olsun."

Öte yandan ziyareti gerçekleştiren öğrencilerin, üniversiteler arasında bölgeye giren ilk ve tek heyet olması Afyonkarahisar halkını ve Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerini gururlandırdı. - AFYONKARAHİSAR