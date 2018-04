Özel Çocuklar Kırçiçeği'nde Buluştu

"Mavinin en güzeline sahip çıkın"

Başkan İnce, "Onların bir gülüşüne canımız kurban. Hem çocuklarımızın hem de ailelerin yükünü bir nebze de olsa hafifletmek sadece bizim değil hepimizin görevi. Bunun için herkes önyargılarından kurtulmalı" dedi.

Kırçiçeği, "Otizm Farkındalık Ayı" kapsamında Güzelbahçe şubesinde otizmli öğrencilere ev sahipliği yaptı. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Güzelbahçe Engelli Meclisi Başkanı Cem Koç, Anadolu Otizm Vakfı ile Ege Otizm Spor Okullarının otistik öğrenci ve özel eğitimcilerinin katıldığı yemekte konuşan Kırçiçeği Genel Müdürü Meryem Dilşad İpbaş, günümüzde dünyada doğan her 68 çocuktan birinin otizmli olarak dünyaya geldiğine dikkat çekti. Türkiye'de ise 1 milyonun üzerinde otizmli bireyin bulunduğunu söyleyen İpbaş, "Aile fertlerini de eklediğimizde otizmden etkilenen yaklaşık 4, 5 milyon kişi bulunuyor. Otizmli bireylerin ve ailelerin ihtiyaç duyduğu iyileştirme çalışmaları için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Çünkü onların yaşadıkları sorunları çözmeyi ne kadar ötelersek, yarın o kadar daha büyük sorunlarla karşılaşırız. Onların hepsi birer mavi ışık ve mavinin en güzeline herkesin sahip çıkmasını istiyoruz" dedi.

"ÖNYARGILARDAN KURTULUN"

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce de her sağlıklı insanın birer engelli adayı olduğuna dikkat çekerek "Bu yüzden tüm engelleri birlikte aşmak zorundayız. Otizm Farkındalık Ayı olan nisan ayında bir çok girişimler yapılıyor, konu gündeme getiriliyor. Ancak bu bir güne, bir aya sığdırılacak bir konu değil. Biz her gün engellililerimiz için projelerimizi değerlendiriyoruz. Onların yanında olduğumuz gibi herkesin de buna destek vermesini istiyoruz. Onların bir gülüşüne canımız kurban. Hem çocuklarımızın hem de ailelerin yükünü bir nebze de olsa hafifletmek sadece bizim değil hepimizin görevi. Bunun için herkes önyargılarından kurtulmalı" diye konuştu. Güzelbahçe Belediyesi olarak ilçedeki üç ayrı otizm okulu ile işbirliği içinde olduklarını ifade eden İnce, "Biz otizmin farkındayız ve her zaman farkında olacağız. Üç otizm okulumuzla işbirliği içindeyiz. Her türlü yardım ve desteği yapıyoruz. Nitekim, Anadolu Otizm Vakfı'nın hizmet verdiği bina bize ait ve göstermelik bir bedelle belediye meclisimizin aldığı kararla tahsis ettik. Diğer okullarımıza da her türlü katkı ve desteği veriyoruz" diye konuştu.

GÖKYÜZÜ MAVİ UÇURTMALARLA DOLACAK

Engelli Meclisi Başkanı Cem Koç da otizmin yaşam boyu süren gelişimsel bozukluk olduğunu, tıp dünyasının bu konuda üzerine düşeni yerine getirmeyi sürdürdüğünü belirterek, "Ancak bu konuda sağlıklı olduğunu düşünen insanlara da bir o kadar önemli görev düşmektedir. Bu görevler öncelikle şehirlerimizdeki mimari hataların ortadan kaldırılması ve de kafalarımızdaki ön yargıdan kurtulmamız. İşte bu şekilde engellilerimizin önündeki engelleri hep birlikte kaldırmış oluruz. Böyle bir günde Kırçiçeği'ne, sosyal sorumluluk kapsamında bizlere ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederiz" dedi. Koç 11 Nisan'da da "Geleneksel 2. Benim Uçurtmam Mavi" etkinli düzenleyeceklerini, 150 otistik öğrenciyle uçurtmalarını mesaj eşliğinde gökyüzüne göndereceklerini söyledi. Başkan İnce ve Engelli Meclisi Başkanı Koç, katkılarından dolayı günün anısına Kırçiçeği Genel Müdürü Meryem Dilşad İpbaş'a plaket sundu.