AK Partili Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova için Özbekler kampanya başlattı

04.10.2019 10:42

AK Parti Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova'nın ölümünün aydınlanması için Özbekler sosyal medyadan kampanya başlattı.

Özbekler, paylaştıkları videolarla da olayın üzerinin kapatılmaya çalışıldığını iddia ederek olaya tepki gösterdi.

"ADALET İSTİYORUZ"

Sosyal medya üzerinden kampanya başlatarak ellerinde Türkçe "Kadirova olayında adalet istiyoruz" yazılı kağıtlar ile video ve fotoğraflar paylaştı.

NADİRA KADİROVA KİMDİR?

Kadirova, 23 yaşında Özbek vatandaşı genç bir kadındı. Dört yıl önce Türkiye'ye yerleşmişti. Yaklaşık bir yıldır AKP milletvekili Şirin Ünal'ın Çankaya'daki evinde bakıcı olarak çalışıyordu. Ünal'ın eşi hastaydı ve Kadirova onunla da ilgileniyordu. Yakınlarının verdiği bilgiye göre Kadirova, Türkiye'de üniversite okuyabilmek için para biriktiriyordu ve yakın gelecekte üniversite sınavına hazırlanmak için kursa başlayacaktı. Hayatının ilerideki dönemlerinde Türkiye'de kalmak ve evlenmek istiyordu. Hakkında bilgi sahibi olanlar genç kadını, "ailesi tarafından çok sevilen, özgüven sahibi ve güzel bir kadın olarak" tanımlıyor.

ÖLÜM OLAYI NASIL YAŞANDI?

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre olay, 23 Eylül Pazartesi akşamı saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

Emniyet, yaşananı intihar olarak tanımlandı ve yaşandığı sırada Ünal'ın, Ünal'ın eşi ile kızının ve evin diğer yardımcısının da evde bulunduğu belirtti.

Açıklamada, "Olay yerinde yapılan teknik ön incelemede intihar harici herhangi bir şüpheli durum müşahede edilmemiş, ayrıca Müntehire'nin odasında intihar eğiliminde olduğuna dair bulunan geçmiş tarihli notlar da dahil tüm bulgular soruşturma dosyasına eklenmiştir" ifadeleri de yer aldı.

Nadira'nın ağabeyi Muhammet Ali Kadirova, çeşitli medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada, olaydan beş dakika önce Şirin Ünal'la görüştüğünü belirtti:

"Olay olmadan beş dakika önce milletvekili Şirin Ünal beni aradı. Bana 'Silahım kayboldu' dedi. Şirin Ünal Bey, 'Kız kardeşin alıp sana mı götürdü' diyecek sandım. O sırada tabancayı almış, odasına kilitlemiş. 'Açmaya çalışıyoruz' dedi. O esnada Şirin Ünal Bey'in kızı Duygu Ünal, kapıya vuruyordu, bağırış, çağırış ses geldi. O esnada telefon kapandı.

"Hemen taksiye atladım, olay olan eve geldim. Olay olmuş ateş atılmış. Polis ekipleri beni içeri sokmadılar. 'Kardeşim nerede' dedim. 'Hastaneye götürüldü' dediler. Taksiye atladım, Bilkent Şehir Hastanesi'ne geldim. 'Beni içeri sokun, ben onun ağabeyiyim' dedim. Beni içeri sokmadılar. Sonra içeriden doktorlar çıktı 'Başınız sağ olsun' dediler, orada bittim ben."