Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Uzak Şehir'le ilgili çarpıcı bir gelişme gündeme geldi. Diziye dair sıkı takipte olan izleyiciler, Ozan Akbaba'nın projeye veda edip etmediğini merak ediyor. Diziyle özdeşleşen oyuncunun ayrılığına dair söylentiler izleyici cephesinde büyük bir merak ve endişe uyandırdı. Ozan Akbaba Uzak Şehir'den ayrıldı mı?

UZAK ŞEHİR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kanal D'nin en sevilen yapımlarından biri haline gelen Uzak Şehir, çekimlerine Mardin'de devam ediyor. Sezon finaliyle kısa bir ara veren dizi, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Başrollerde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı yapım, yeni gelişmelerle yeniden gündeme oturdu. Diziyle yakından ilgilenen izleyiciler, son günlerde "Ozan Akbaba Uzak Şehir dizisinden ayrıldı mı?" sorusuna yanıt arıyor.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNDE NELER OLACAK?

Yayınlandığı günden bu yana büyük ilgi gören Uzak Şehir, güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla fenomen bir yapım haline geldi. Aşiret teması etrafında şekillenen dizinin ikinci sezonu için geri sayım başladı. Sezon finalinde Cihan ve Alya karakterleri arasındaki yakınlaşma dikkat çekerken, yeni sezonda neler yaşanacağı merak konusu oldu. Oyuncular kısa bir aranın ardından yeniden sete dönecek ve dizide bazı yenilikler olacağı öngörülüyor.

OZAN AKBABA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Son dönemde dizinin başrol oyuncusu Ozan Akbaba'nın ayrılacağı yönünde bazı iddialar ortaya atıldı. Hatta Cihan karakteri için yeni bir oyuncu arandığı da söylentiler arasındaydı. Ancak bu söylentiler gerçeği yansıtmıyor. Ne yapım şirketinden ne de oyuncudan bu yönde resmi bir açıklama gelmiş değil.

OZAN AKBABA, İKİNCİ SEZONDA DA DEVAM EDİYOR

Ozan Akbaba, Cihan Albora karakteriyle Uzak Şehir dizisinin ikinci sezonunda da izleyici karşısına çıkacak. Yani, diziden ayrıldığına dair iddialar asılsız. Başarılı oyuncu, performansıyla izleyicilerden tam not almış durumda ve dizinin yeni sezonunda da önemli bir rol üstlenecek.

MARDİN'E YERLEŞME KARARI

Ozan Akbaba, dizinin çekimleri nedeniyle İstanbul'dan ayrılarak Mardin'e taşınacaklarını da açıkladı. Konuyla ilgili olarak, "Mardin'e yerleşmek bizim için bir zorunluluk haline geldi. İnsan 6 yaşındaki çocuğundan ve çok sevdiği eşinden ayrı kalmak istemez. Bir şekilde yeni düzene alışacağız ve hayat devam edecek," ifadelerini kullandı.