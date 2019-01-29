Özakcan; "Vatan Gençlere, Aileleri Bize Emanet"

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Gölhisar ve Orta Kayacık Mahalleleri'nde askere gidecek olan gençlerin eğlencelerine ve mevlütlerine katıldı.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, 99/1 tertip askere gidecek olan gençler için düzenlenen cemiyetlere katıldı. Gençlerle birlikte zeybek oynayan Başkan Özakcan, vatandaşlarla sohbet etti. Tüm evlatların ailelerin göz bebeği olduğunu kaydeden Özakcan, "Askere gidecek olan evlatlarımız annelerin kınalı kuzuları, babalarının göz bebekleridir. Evlatlarımızın gözü arkada kalmasın. Vatanımız gençlerimize, aileleri de bizlere emanettir. Vatan için canlarını vermeye hazır olan bu gençlerimiz için ne yapsak, ne söylesek az. Allah hepsine sağ sağlim gidip gelmeyi nasip etsin, hayırlı teskereler diliyorum" diye konuşarak gençler ve aileleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA