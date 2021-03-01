Öz ve üvey annesini öldürdükten sonra intihar eden gençle ilgili dikkat çeken detaylar
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Öz ve üvey annesini öldürdükten sonra intihar eden gençle ilgili dikkat çeken detaylar

01.03.2021 17:56 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:54

Silivri'de beraber yaşadığı öz ve üvey annesini öldürdükten sonra intihar eden Murat Berk'in, babasının ölümü sebebiyle bir süredir bunalımda olduğu ortaya çıktı. Berk'in, iki kadını da öldürdükten sonra eski Silivri Belediye Başkanı'nın oğlunu arayarak "Onları öldürdüm, şimdi sıra bende" dediği ardından da intihar ettiği ileri sürüldü.

İstanbul'un Silivri ilçesinin Balaban Mahallesi'nde ormanlık alanda yer alan bir çiftlik evinde cumartesiyi pazara bağlayan gece meydana gelen olayda, alkollü olduğu öğrenilen Murat Berk (33), henüz belirlenemeyen bir nedenle beraber yaşadığı öz annesi Gülsüm Berk (70) ve üvey annesi Güler Kaya (45) ile tartışmaya başladı. Berk, alkolün de etkisiyle evde bulunan ruhsatsız silahını alarak iki kadına da ateş açmaya başladı. Başlarından vurulan Gülsüm Berk ve Güler Kaya olay yerinde hayatını kaybetti.

"SIRA BENDE"

Sabah'ın haberine göre; cinayeti işledikten sonra evin ikinci katına çıkarak sinir krizi geçirmeye başlayan Berk, yakın arkadaşı olduğu öğrenilen eski Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'ın oğlu Serim Sencer'i aradı. Berk'in, arkadaşına "Onları öldürdüm şimdi sıra bende" dediği ardından da intihar ettiği ileri sürüldü. Durumun ihbar edilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı.

Öz ve üvey annesini öldürdükten sonra intihar eden gençle ilgili dikkat çeken detaylar

BABASININ ÖLÜMÜNDEN SONRA BUNALIMA GİRDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Ekonomik sıkıntılarının bulunmadığı öğrenilen Murat Berk'in, 2 yıl önce babasını kaybettiği ortaya çıktı. Berk'in, kanser hastası babasının ölümünden derinden etkilendiği ve bunalıma girdiği öğrenildi.

CHP İLÇE BAŞKANLIĞI DA YAPMIŞ

Ormanlık alandaki evlerinde yaşamını yitiren kadınların CHP üyesi olduğu ve Murat Berk'in de geçmiş dönemde CHP Silivri İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu'nda görev yaptığı belirtildi. Yaşanan olayın ardından CHP Silivri İlçe Başkanlığı sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayınladı. Yaşananların ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan ailenin naaşı otopsi işlemlerinin ardından Tokat'ın Niksar ilçesine bulunan aile mezarlığına defnedildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri o akşam evde neler yaşandığına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

Öz ve üvey annesini öldürdükten sonra intihar eden gençle ilgili dikkat çeken detaylar
Öz ve üvey annesini öldürdükten sonra intihar eden gençle ilgili dikkat çeken detaylar
Haber Yorumları (1)
CANMEN: Katil Evladin piskolojisinden baas ediliyor. . . 70 yasinda öz anne, 45 yasinda üvey anne ve kendisi 33 yasinda. . . ve hepsi bi cati altinda. . . her sey gayet normal ve siradan. . . Yeni Türkiye de. . . !!!?!!!
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