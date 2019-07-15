ÖZ ULAŞ AŞ. Başkanı Sedat Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı yayımladı:

"15 Temmuz; Yüce Allah'ın yüreklerimize indirdiği sekinet, lütfettiği nusret ve zafer için milletçe hamdetme zamanıdır. Dünyadaki tüm mazlumların aziz milletimize yaptıkları duaları yadetme zamanıdır. Maneviyatımızın ve ahlakımızın gördüğü zarar için üzülme zamanıdır.

15 Temmuz; sonsuz merhametin ve yanılmaz adaletin yegane sahibine şükrümüzü eda etme zamanıdır. Dini hayatımızda açılan yaraları top yekün sarma, suçlular için adaleti tereddütsüz tecelli ettirme, masumlar için hak ve merhameti işler kılma zamanıdır.

15 Temmuz; tankların üzerine imanla yürüyen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükran ve minnetle yadetme zamanıdır. Zedelenen adalet ve merhamet için muhasebe etme zamanıdır. Bugün darbenin getirdiği kötülükleri geride bırakarak birlik ve beraberlik için dua zamanıdır.

"15 TEMMUZ MUHTEŞEM BİR ZAFERDİR"

Kişiler gibi, milletlerin de karakteri vardır. Bizim milletimizin karakteri, gerçekten asalet ve cefa dolu erdemlerle donatılmıştır. Bu erdemlerden en önemlisi de, yeri geldiğinde vatanını korumak için canından vazgeçmeyi göze alabilmektir.

Müslüman Türk milletinin bu yüksek ve asil karakterini yüzyıllara uzanan destansı tarihimizde çok kez görmüşüzdür. İşte bunların şimdilik sonuncusu, 15 Temmuz 2016'da tüm dünyaya millet olma dersini verdiğimiz bilakis, aziz kanlarla elde edilmiş o muhteşem zaferdir.

Türk milletinin demokrasiyle yaşama özgürlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti'nin içte ve dışta bağımsızlığına, ülkemizin huzur ve refahına göz diken hain çetelerin sıcak bir temmuz gecesinde yapmaya çalıştığı kalkışmayı, sokaklara dökülen genç yaşlı, kadın erkek, Müslüman Türk milletinden milyonların bastırdığı bir destandır 15 Temmuz.

Üzerimizde hain emelleri hiç bitmeyen bazı batılı devletler, maşası olan yapılanmaları ile ülkemizde kaos ve kargaşa ortamı yaratmak isteyerek, bu milletin bağımsızlığına, demokrasisine, şerefine dün olduğu gibi o günde göz dikmişlerdi, fakat millet olarak Çanakkale'de ki o asil ruhu, 15 Temmuz'da Türkiye'nin dört köşesinde yeniden gösterdik…

"ASİL TÜRK MİLLETİ BİR KARIŞ TOPRAĞINI BİLE HAİNLERE TESLİM ETMEZ"

Herkes gördü ki, Müslüman Türk milleti asil kanlarıyla suladığı bu aziz vatan topraklarının bir karışını bile hainlere teslim etmez, etmeyecektir.

Ve yine gördüler ki; imanına, şerefine ve vatanına göz diken kanlı ellerin asla hakimiyetine giremeyecektir bu necip millet…

Basiretsiz alçaklar, aramızda çeşitli ayrılıklar yaratarak kirli emellerine ulaşmak isteyen zalimler, bir daha anladılar ki;

Müslüman Türk milleti gerçekten büyük ve asil bir millettir…

Bu duygu ve düşünceler ile; Aziz vatanımız uğurunda yaşamlarını hiç gören ve aşk'la o mukaddes canlarını vermekten çekinmeyen tüm cefakar tüm 15 Temmuz şehitlerimize vefatlarının 3. Yıl dönümünde her birine saygıyla anıyor, yüce Allah'tan rahmet ve ailelerine tekrar sabırlar diliyorum.

Tüm gazilerimize de, acil şifalar diliyorum.

Şüphesiz, 15 Temmuz şehitlerimiz, tıpkı Çanakkale şehitleri gibi tarihin en şerefli sayfalarına adını yazdırarak ölümsüzleşmişlerdir.

Ölümü de öldürüp, ölümsüzlüğü yaşayanlara selam olsun.

Gün doğmuş, gün batmış, ebet;

Bu aziz Müslüman Türk milletindir."

Sedat ŞAHİN