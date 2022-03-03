Öz kızlarını istismar ettiği öne sürülen babanın ifadesi kan dondurdu

İZMİR (DHA) - İZMİR'de, iki kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Serkan Erdoğan ile boşanmalarına rağmen aynı evde yaşadığı eski eşini tabancayla yaralayan Asya Dizlek hakim karşısına çıktı. Erdoğan üzerine atılan suçlamaların iftira olduğunu savunurken, Dizlek ise "Cinsel istismarı öğrendikten sonra bana, 'Madem öğrendin üçünüz dediklerimi yaparsınız' dedi. Ben bağırmaya başlayınca darp etmeye başladı. Silahı alıp can havliyle ateş ettim. Ben yapmasam o beni ve kızlarımı öldürecekti" dedi.

Olay, geçen yıl 7 Eylül'de saat 02.00 sıralarında Konak'ın Hilal Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan Erdoğan (43), iddiaya göre 11 yıl önce büyük kızı E.B.'ye (20) yaklaşık 3 boyunca cinsel istismarda bulundu. Erdoğan başka bir suçtan cezaevine girince E.B. durumu annesine anlattı. Kızına inanmayan Dizlek (37), kızını önce bir kadın doğum uzmanına ardından da psikiyatriste götürdü. Tedavi gören ve ilaç kullanan E.B., bir süre sonra kaçarak evlilik yaptı ve evden uzaklaştı. Tahliye olduktan sonra eve dönen Erdoğan, iddiaya göre bu kez küçük kızı S.E.'ye (16) istismarda bulundu. S.E.'nin de durumu anlatması üzerine anne Asya Dizlek, kızının üzerine ses kayıt cihazı yerleştirdi. İddiaya göre 1 hafta sonra kayıtları dinleyen ve cinsel istismarı öğrenen Asya Dizlek, boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı Erdoğan'ı tabancayla yaraladı. Gözaltına alınan Dizlek tutuklanırken, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Erdoğan da tutuklandı.

Konuşmaların ardından heyet ara kararını açıkladı. Tutuklu sanıklar Asya Dizlek ve Serkan Erdoğan'ın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine ve dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine hükmedip duruşmayı erteledi.