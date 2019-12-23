Oyuncu Zeynep Koçak'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

23.12.2019 18:22 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:25

Bir döneme damga vuran Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın sevilen oyuncusu Zeynep Koçak'ın babası Coşkun Koçak hayatını kaybetti. Koçak dün Altunizade'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

GENÇ OYUNCU TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Coşkun Koçak'ın dün Altunizade İlahiyat Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Çengelköy'de toprağa verildi. Ünlü oyuncuyu acılı gününde arkadaşları da yalnız bırakmadı. Zeynep Koçak ve annesi Güner Koçak, güçlükle ayakta durarak taziyeleri kabul etti.

ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI

Cenaze törenine Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı, Hakan Akkaya, Bülent Emrah Parlak ve aile yakınları katıldı. Koçak ile yaklaşık 8 yıl birlikte olan şarkıcı Oğuzhan Koç ise cenaze törenine katılmadı.

"YALNIZ OLMADIĞIMI HİSSETTİRDİNİZ"

Takipçilerinden gelen taziye mesajlarına tek tek cevap veremediği için Instagram hesabından bir paylaşım yapan Zeynep Koçak, "Baş sağlığı dileyen, yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Yalnız olmadığımı, kocaman bir ailem olduğunu hissettirdiniz. İyi ki varsınız" dedi.

"İLK DEFA BU KADAR BÜYÜK BİR ACI YAŞIYORUM"

Genç oyuncu Zeynep Koçak, babasının acı haberini Instagram hesabından yaptığı şu paylaşımla duyurmuştu: "İlk defa bu kadar büyük bir acı yaşıyorum. Nasıl başa çıkarım onu da bilmiyorum. Benim canım babam her şeyim huzur içinde uyu. Benim hayatta kalma rehberim sendin şimdi yerimi yönümü göremeden karanlıkta ilerliyorum. Seni çok seviyorum."