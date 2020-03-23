Oyuncu Şevket Çapkınoğlu "Evde Kal Türkiye" çağrısında bulundu
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Benim Annem Bir Melek, Benim İçin Üzülme, Türkiye, Güncel

Oyuncu Şevket Çapkınoğlu "Evde Kal Türkiye" çağrısında bulundu

Kuruluş Osman'ın Megala'sı, "Benim Annem Bir Melek"in Tursun'u, "Benim İçin Üzülme"nin Morinyo Necmi'si, oyuncu Şevket Çapkınoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde geçirdiği vaktini keyifli hale getirdiğini söyledi.

23.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:02
Oyuncu Şevket Çapkınoğlu 'Evde Kal Türkiye' çağrısında bulundu

Kuruluş Osman'ın Megala'sı, "Benim Annem Bir Melek"in Tursun'u, "Benim İçin Üzülme"nin Morinyo Necmi'si, oyuncu Şevket Çapkınoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde geçirdiği vaktini keyifli hale getirdiğini söyledi.

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından "Hayat Eve Sığar" sloganıyla yapılan "evde kal" çağrısına sanat dünyasından ünlü isimler de destek veriyor.

Şevket Çapkınoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uyarıların yapılmasının ardından evde kalmaya başladıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Ben aslında gezmeyi daha çok seven bir insanım. Evde çok zaman geçirmezdim. Ama şu durumdan dolayı evdeyim. Daha çok temizlik yapıyorum. Temizlikte eşime yardım ediyorum. Yıkanan bulaşıkları raflara yerleştiriyorum. Çamaşır yıkamayı ve asmayı çok seviyorum, çünkü keyifli. Bunun dışında bol bol yabancı ve yerli dizi izliyorum. Biraz kitap okuyorum. Oyuncu olduğum için daha çok okumadığım tiyatro oyunlarını okuyorum. Normalde yüzmeye gidiyordum. Bu durumdan dolayı gidemiyorum. O yüzden evde egzersiz yapıyorum. Bir sürü çiçeğim var. Çiçekleri suluyorum. Çiçekleri severim. Onlarla zaman geçiriyor, konuşuyorum. Bunun dışında da evde sık sık tavla oynuyoruz."

"Görüntülü görüşmelere daha çok vakit ayırıyorum"

Temizlik uyarılarını da dikkate aldıklarını kaydeden sanatçı, "Günün 3 saati el yıkamakla geçiyor. Bir kere belki dışarı çıkıyorum, alışveriş ihtiyacı varsa. Onu da gönüllü yapıyoruz ya eşim ya da ben. İlk günler eşim daha çok çıkıyordu ama artık benim de hava almam lazım." ifadelerine yer verdi.

Oyuncu Çapkınoğlu, televizyonda yayınlanan öneri ve tavsiyelere uyduklarının altını çizerek, temizlikte özellikle sirkeli suyu tercih ettiklerini vurguladı.

Bu süreçte sevdikleriyle bol bol görüntülü konuşma yaptığına da işaret eden başarılı oyuncu, "Eş, dost, arkadaşlarımı arıyorum. Uzun zamandır görüşemediğim insanlarla konuşuyorum. Alemi arıyorum. Sonuçta ben de İstanbul'da gurbetteyim. Artvinliyim. Görüşemediğimiz birçok insanla, bol bir vakit olduğu için görüşme şansım oluyor. Bunu tavsiye edebilirim. Güzel zaman geçiyor. Konu konuyu açıyor. Keyifli bir şekilde zaman geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şevket Çapkınoğlu, görüntülü görüşme yapmanın, arkadaşlarıyla kafede oturmaktan çok farkı olmadığını dile getirerek, "Görüntü bazen geç gelip gidebildiği için, biraz bekleyip sonra devam etmek gerekebiliyor. Ben yine kahvemi ya da bitki çayımı alıyorum, kafede oturuyormuş gibi. O atmosferi yaratıyorum kendime. Önceden kararlaştırıyoruz saatini. Ona göre Trabzon, İzmir, Diyarbakır, Artvin yani her yerle dönüşümlü görüşüyoruz." dedi.

"Çocuk oyunlarına hakim oyuncuların yapabileceği içerikler olabilir"

Sosyal medyada çeşitli sanatçıların evde kalmak durumunda kalanlara yönelik gerçekleştirdiği canlı performanslara da değinen Çapkınoğlu, sürecin uzamasıyla özgün içerikler de üretilebileceğini aktararak, şöyle devam etti:

"Birçok faaliyet planı, hazırlık var. Düşünülüyor. Çünkü bu süreç uzun süreceğe benziyor. Ben de sosyal medyada, yakından takip ediyorum, ne olup olmadığını. Bizim çocuğumuz yok. Çocuklu aileler, çocuklarına daha çok zaman ayırabilir. Bu önemli. Belki oyuncuların, tiyatrocuların onlara yönelik hazırlayacağı bir şeyler olabilir. Özellikle çocuk oyunlarına hakim oyuncuların yapabileceği içerikler olabilir."

Çapkınoğlu, sürecin uzaması durumunda kendisinin de özgün bir çalışmayla sosyal medyada yer alabileceğini ifade etti.

İşi gereği hep dışarıda yemek yediklerini ve dışarıda yemeği sevdiğini sözlerine ekleyen başarılı oyuncu, "Ama evde yemek gerçekten daha keyifli. Çünkü yaparken yardım ediyorsun, nasıl olduğunu görüyorsun. Güzel zaman geçiyor. Bir yandan sohbet ediyorsun. Bir yandan iş yapıyorsun. Kokuyla doyuyormuşsun. Bu gerçekten öyle. Keyifli ya. Böyle bir süreç olmasaydı, mecbur kalmasaydım, belki evde kalıp internetten bakarak yemek yapmaktan çok keyif almayabilirdim. Şimdi içerideyim ve tadını çıkarmaya çalışıyorum. Gerçekten de keyifli. Tavsiye ederim. Pozitif taraflarına bakmakta fayda var." diye konuştu.

Bu dönemin en az zararla atlatılması temennisinde bulunan Çapkınoğlu, "Evdeyiz. Tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Öyle bakınca keyifli geçiyor." ifadelerine yer verdi.

Şevket Çapkınoğlu'nun eşi Hicrethan Sağtan Çapkınoğlu ise sağlık nedeniyle evde kalmanın daha güvenli olduğunu söyleyerek, "Evde kaldığımız için mutluyuz. Hem daha çok vakit geçiriyoruz. Evde olmak insanı dinlendiriyor aslında. Onun dışında da çalıştığım için hiç yemek yapamıyordum. Emek isteyen güzel yemeklerle değil, aperatif şeylerle geçiriyorduk akşam yemeklerini. Şimdi bol vaktimiz var. Evde internetten yemek tariflerine bakıyoruz birlikte. Bana yardımcı oluyor mutfakta. Ben daha çok lezzetiyle ilgileniyorum." dedi.

Genç çift, konuşmanın sonunda "Evde Kal Türkiye" çağrısında bulundu.

Oyuncu Şevket Çapkınoğlu 'Evde Kal Türkiye' çağrısında bulundu

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Oyuncu Şevket Çapkınoğlu "Evde Kal Türkiye" çağrısında bulundu

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