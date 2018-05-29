Oyuncu Arda Öziri Son Yolculuğuna Uğurlandı, Gözyaşları Sel Oldu

Bir arkadaşıyla Şampiyonlar Ligi finalini izledikten sonra eve gitmek için yola çıkan Arda Öziri, motosikletiyle kaza geçirdi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Öziri, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Henüz 40 yaşında hayatını kaybeden Arda Öziri'nin naaşı memleketi İzmir'e götürüldü. Oyuncu için bu sabah üniversite eğitimi gördüğü İzmir 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tören düzenlendi. Oyuncunun, yakın arkadaşlarının da katıldığı törende duygusal anlar yaşandı.

YAKIN ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Öziri için düzenlenen törene oyuncunun aile dostlarının yanı sıra sınıf arkadaşları Burak Altay ve Rıza Kocaoğlu da katıldı. Oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Burak Altay, ölen arkadaşları için uzun süre gözyaşı döktü. Törende, slayt gösterisiyle Öziri'nin fotoğraflarının gösterilmesinin ardından, arkadaşları onunla geçirdiği anıları paylaştı.

Rıza Kocaoğlu, gözyaşlarına hakim olamadığı konuşmasında, "Onunla çok aynı yatakta yattık, çok vakit geçirdik. Birlikte çok yollar yaptık, çok kızlar sevdik. Güzel babasını çok erken kaybettiği için hepimizden önce büyüdü. Hepimizin en hızlısı oydu, şimdi de öyle davrandı" dedi.

Burak Altay ise, "O bizim ağabeyimiz, kardeşimizdi. Acımı tarif edemiyorum" şeklinde konuştu.