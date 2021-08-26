Oyuncu Özgür Ozan, yeni sezon öncesi imajını değiştirdi
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Oyuncu Özgür Ozan, yeni sezon öncesi imajını değiştirdi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Kanal D ekranında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan, değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi. Sakal bırakarak saçlarını toplayan oyuncunun yeni halini gören hayranları "Gençleşmişsin" yorumunu yaptı.

Çocuklar Duymasın'dan sonra yıllardır Arka Sokaklar dizisinde oynayan Özgür Ozan, yeni sezon öncesi imaj değişikliğine gitti. Arka Sokaklar dizisinde ayrılacağı ileri sürülen Ozan, bir film projesi için kamera karşısında geçmeden önce saçını ve sakalını uzattı.

YEPYENİ BİR İMAJLA KAMERA KARŞISINA GEÇECEK

Uzattığı saçlarını toplayan ve tatilde bronzlaşan oyuncu, son halini de Instagram hesabından sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Instagram'da 206 bin takipçisi bulunan oyuncu, yeni imajını da "Bekliyoruz bakalım" notuyla paylaştı.

"GENÇLEŞMİŞSİN"

Özgür Ozan'ın yeni imajını çok beğenen sevenleri ise "Senin yaşın gittikçe geriye gidiyor", "Gençleşmişsin" ve "Çok yakışmış" yorumları yapıldı. Paylaşımı binlerce beğeni alan oyuncunun, pozları da kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Oyuncu Özgür Ozan, yeni sezon öncesi imajını değiştirdi
Oyuncu Özgür Ozan, yeni sezon öncesi imajını değiştirdi
Oyuncu Özgür Ozan, yeni sezon öncesi imajını değiştirdi
Oyuncu Özgür Ozan, yeni sezon öncesi imajını değiştirdi
Oyuncu Özgür Ozan, yeni sezon öncesi imajını değiştirdi
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Oyuncu Özgür Ozan, yeni sezon öncesi imajını değiştirdi - Haberler Magazin
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