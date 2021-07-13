Oyuncu Hilal Altınbilek ve Metin Hara aşk yaşıyor! Adriana Lima detayı...
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Oyuncu Hilal Altınbilek ve Metin Hara aşk yaşıyor! Adriana Lima detayı...

Oyuncu Hilal Altınbilek ve Metin Hara aşk yaşıyor! Adriana Lima detayı...
Hürriyet - Haberler | Magazin

"Bir Zamanlar Çukurova" adlı dizide rol alan Hilal Altınbilek haftasonu Bodrum-Bitez'deki bir plajdaydı.

"Bir Zamanlar Çukurova" adlı dizide rol alan Hilal Altınbilek haftasonu Bodrum-Bitez'deki bir plajdaydı. Yoğun geçen sezonun ardından tatile çıkan ünlü oyuncu kırmızı bikinisi ve fit haliyle dikkat çekmişti.

Ünlü oyuncu Bodrum tatilini noktaladı ve sevgilisi Metin Hara ile Bozcaada'da bir araya geldi.

Hayranları tarafından görüntülenen ikilinin sarmaş dolaş halleri objektiflere yansıdı.

ADRIANA İLE İLİŞKİSİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Türk yazar Metin Hara ve Adriana Lima 2017 yılında tanışmış ve arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. Sevgilisini Türkiye'de ziyarete gelen Lima, tatilde verdiği pozlarla çok konuşulmuştu.

Baş başa tatile çıkan Metin Hara ve Adriana Lima'nın teknedeki bu pozu çok konuşulmuştu.

2017'nin en şaşırtıcı aşk haberiydi. Kişisel gelişim danışmanı ve yazar Metin Hara, kitaplarını Hollywood yıldızlarına tanıtmak istiyordu. Brezilyalı manken Adriana Lima o kitabı okudu, etkilenip Hara'ya mesaj yollayınca tanıştılar. Bu tanışıklık kısa zamanda aşka dönüştü. İkilinin ilişki yaşadığı, önce havaalanında öpüştükleri kareyle, akabinde de Bodrum'daki tekne tatili fotoğraflarıyla ortaya çıktı. Uzun süre 'reklam' olduğu iddia edilen bu birliktelik, çeşitli 'ayrıldılar-barıştılar' haberleri eşliğinde devam etti.

Metin Hara'yı çocuklarıyla tanıştıran Adriana Lima, o dönem sevgilisi Metin Hara ile özel bir festivale katılmıştı. Hara sevgilisine evlilik teklifinde bulunmuştu.

EVLİLİK TEKLİF ETMİŞTİ! 

Metin Hara sevgilisi Adriana Lima'ya Amerika'da katıldıkları bir partide evlilik teklifinde bulunmuştu. Çiftin bu videosunun espri amaçlı çekildiği öğrenilmişti. Adriana Lima daha sonra Hara'yı ailesiyle tanıştırmış ve o kareleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Hara, Adriana Lima ile tanışma hikayelerini şu sözlerle anlatmıştı: "Adriana İstanbul'dayken uçağı kaçırıyor ve bu bizim tanışmamızı sağlıyor. Ben de o sırada insanlara 'ateşte yürüme' eğitimi veriyordum. Yüzüm gözüm kapkara... Daha sonra buraya geldim ve bir şekilde birbirimizi tanıma şansımız oldu"

ADRİANA'YA BENZETİLİYORDU

Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, sürekli olarak ünlü model Adriana Lima'ya benzetiliyordu. Sürpriz aşk ortaya çıkınca sosyal medyada "Hilal mi, Adriana mı daha güzel?" polemiği başladı.

Kaynak: Hürriyet

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