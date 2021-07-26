Oyuncu Emine Ün'ün kız kardeşi Duygu ile benzerliği sosyal medyada gündem oldu

Bir dönemin efsane isimlerinden Emine Ün'ün kendisine ikizi kadar benzeyen kız kardeşi, sosyal medyada kısa sürede ilgi konusu oldu. Ün ve kardeşini görenler ayırt etmekte güçlük çekti.

Yıllar önce rahmetli İbrahim Erkal'ın Canısı klibinde rol alarak hafızalara kazınan Emine Ün, özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Uzun bir aradan sonra reklam filminde oynayan Ün, yıllara rağmen değişmeyen güzelliği ve fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkartmaya devam ediyor.

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Oyuncu Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru ile adeta abla-kardeş gibi görünen Emine Ün'ün bu sefer de kızkardeşi Duygu gündem oldu. Emine Ün ve Duygu kardeşleri gören sosyal medya kullanıcıları "Sanki ikiz gibiler" ve "İkisi de çok güzel" yorumları yapıldı.

Emine Ün ve kızı Duru

İşte Emine Ün ve kız kardeşi...