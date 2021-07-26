Oyuncu Emine Ün'ün kız kardeşi Duygu ile benzerliği sosyal medyada gündem oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Oyuncu Emine Ün'ün kız kardeşi Duygu ile benzerliği sosyal medyada gündem oldu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Bir dönemin efsane isimlerinden Emine Ün'ün kendisine ikizi kadar benzeyen kız kardeşi, sosyal medyada kısa sürede ilgi konusu oldu. Ün ve kardeşini görenler ayırt etmekte güçlük çekti.

Yıllar önce rahmetli İbrahim Erkal'ın Canısı klibinde rol alarak hafızalara kazınan Emine Ün, özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Uzun bir aradan sonra reklam filminde oynayan Ün, yıllara rağmen değişmeyen güzelliği ve fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkartmaya devam ediyor.

GÖRENLER İKİZ ZANNETTİ

Oyuncu Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru ile adeta abla-kardeş gibi görünen Emine Ün'ün bu sefer de kızkardeşi Duygu gündem oldu. Emine Ün ve Duygu kardeşleri gören sosyal medya kullanıcıları "Sanki ikiz gibiler" ve "İkisi de çok güzel" yorumları yapıldı.

Oyuncu Emine Ün'ün kız kardeşi Duygu ile benzerliği sosyal medyada gündem oldu
Emine Ün ve kızı Duru

İşte Emine Ün ve kız kardeşi...

Oyuncu Emine Ün'ün kız kardeşi Duygu ile benzerliği sosyal medyada gündem oldu
Oyuncu Emine Ün'ün kız kardeşi Duygu ile benzerliği sosyal medyada gündem oldu
Oyuncu Emine Ün'ün kız kardeşi Duygu ile benzerliği sosyal medyada gündem oldu
Oyuncu Emine Ün'ün kız kardeşi Duygu ile benzerliği sosyal medyada gündem oldu
Oyuncu Emine Ün'ün kız kardeşi Duygu ile benzerliği sosyal medyada gündem oldu
Evinde düşerek kaburgalarını kıran Gönül Yazar, hastaneye kaldırıldı
Evinde düşerek kaburgalarını kıran Gönül Yazar, hastaneye kaldırıldı
Hadise, yeni şarkısının başarısını Instagram'dan paylaştığı bikinili pozuyla kutladı
Hadise, yeni şarkısının başarısını Instagram'dan paylaştığı bikinili pozuyla kutladı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Hande Yener Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Burak Elmas Serdar Aziz Alper Yılmaz Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Oyuncu Emine Ün'ün kız kardeşi Duygu ile benzerliği sosyal medyada gündem oldu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 15:58:56. #1.15#

title