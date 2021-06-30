OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR SERBEST BIRAKILDI; SEVGİLİSİNE TUTUKLAMA TALEBİ

Oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu Beyoğlu'nda bir mekanda çıkan olayda 7'si polis memuru toplam 12 kişiyi bıçakla yaraladı.

Oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu Beyoğlu'nda bir mekanda çıkan olayda 7'si polis memuru toplam 12 kişiyi bıçakla yaraladı. Olay sonrası gözaltına alınan Ayşegül Çınar savcılık tarafından serbeset bırakılırken Furkan Çalıkoğlu için ise tutuklama talep edildi.Emniyette ifadeleri alınan oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılığa çıkarılan şüphelilerden Ayşegül Çınar serbest bırakılırken, Furkan Çalıkoğlu ise tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı