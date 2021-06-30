OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR SERBEST BIRAKILDI; SEVGİLİSİNE TUTUKLAMA TALEBİ
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OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR SERBEST BIRAKILDI; SEVGİLİSİNE TUTUKLAMA TALEBİ

OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR SERBEST BIRAKILDI; SEVGİLİSİNE TUTUKLAMA TALEBİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu Beyoğlu'nda bir mekanda çıkan olayda 7'si polis memuru toplam 12 kişiyi bıçakla yaraladı.

Oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu Beyoğlu'nda bir mekanda çıkan olayda 7'si polis memuru toplam 12 kişiyi bıçakla yaraladı. Olay sonrası gözaltına alınan Ayşegül Çınar savcılık tarafından serbeset bırakılırken Furkan Çalıkoğlu için ise tutuklama talep edildi.Emniyette ifadeleri alınan oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılığa çıkarılan şüphelilerden Ayşegül Çınar serbest bırakılırken, Furkan Çalıkoğlu ise tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika! Güvenlik kamerası fotoğraflarıyla // Oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu 7'si polis 12 kişiyi bıçakla yaraladı
Son dakika! Güvenlik kamerası fotoğraflarıyla // Oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu 7'si polis 12 kişiyi bıçakla yaraladı
Son dakika! (Güvenlik kamerası görüntüleriyle) OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR'IN ESKİ SEVGİLİSİ FURKAN ÇALIKOĞLU 7'Sİ POLİS 12 KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI
Son dakika! (Güvenlik kamerası görüntüleriyle) OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR'IN ESKİ SEVGİLİSİ FURKAN ÇALIKOĞLU 7'Sİ POLİS 12 KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI
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OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR SERBEST BIRAKILDI; SEVGİLİSİNE TUTUKLAMA TALEBİ - Haberler
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