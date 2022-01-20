Ovacık'ta evler, kara gömüldü

Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan bölgelerinin başında gelen Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, 1 haftadır aralıksız yağan kar, günlük yaşamı etkiledi. Kar kalınlığı, ilçe merkezinde 1 metreyi bulurken, bazı köylerde ise 2 metreye ulaştı. Zorlu kış koşularının hakim olduğu ilçenin köylerinde tek katlı evler de tamamen kara gömüldü. Birçok cadde ve sokak ise kar tünelini andırdı. Kar kalınlığı, ilçe girişinde bulunan Kandolar Mahallesi ve kırsal köylerinde bulunan bazı konutların çatı katlarına kadar ulaştı. Kırsal alanda yaşayanlar, yöresel mimariyle inşa edilen toprak evlerin çatısındaki karları temizlemek için yoğun çaba harcadı.

Kar kalınlığının, köylerinde 2 metreyi bulduğunu söyleyen Baran Yetik de "Kapılarımızın önündeki karları ve çeşme yolunu küreklerle temizliyoruz. Köyün içinde sanki tüneller var ve biz bu tünellerden geçerek evlerimize ulaşıyoruz. Dünyanın her yerinde kış zordur fakat burada zorluğun ötesindedir. Buralarda aralık ayında kardan dolayı hayat durur, nisan ayında normale döneriz" diye konuştu.