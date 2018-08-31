Otomotiv Sektörü 5. Kez İstanbul'da Buluşuyor!

Aralarında Almanya, İtalya, İngiltere, Japonya, İspanya, İran, Bulgaristan başta olmak üzere 40'ın üzerinde ülkeden çok sayıda konuğun yer alacağı Konferans, iki gün boyunca 800 katılımcı ve 80'in üzerinde konuşmacı ile gündemi belirleyecek.

Londra merkezli Worldwide Partnershipsfirması tarafından bu yıl beşinci kez düzenlenen ve düzenlendiğigünden bu yana Türkiye'nin en etkili otomotiv konferanslarındanbiri olan Dünya Otomotiv Konferansı WAC 2018, dünyanın veTürkiye'nin önde gelen marka ve isimlerinin katılımıyla sektörünnabzını tutacak. 4-5 Ekim tarihleri arasında Wyndham GrandLevent'te yapılacak Konferans boyunca otomotiv sektöründeki globaldönüşüme yoğunlaşılacak, yerli ve yabancı sektör liderleriglobal gelişmeleri ve yeni trendleri ele alacak.

DEV DÜNYA MARKALARI KATILIYOR

Aisin, Anadolu Isuzu, Autoliv, BASF, BMC,BNP Paribas, Borcelik, Borusan Lojistik, BP, Brisa Bridgestone, CMS ,Continental, Daimler, EY, Facebook, Farplas, Garanti, Google, GroupeRenault, Hattat Holding, Hyundai, Karsan, Magna, MAN, Maxion Wheels,NIO, Otokar, Ricardo, Siemens, Temsa, Tofas Fiat, VMware, VolkswagenAG gibi dünya devi markaların katılımıyla gerçekleşecekKonferans'ta, bu markalarının yanı sıra sektöre yön veren anaüretici ve tedârikçi firmalar, kamu kuruluşları ve STK'larbir araya gelecek.

YERLİ OTOMOBİL, ENDÜSTRİ 4.0 VEDİJİTALLEŞME

Aralarında Almanya, İtalya, İngiltere,Japonya, İspanya, İran, Bulgaristan başta olmak üzere 40'ınüzerinde ülkeden çok sayıda katılım beklenen Konferans'ta,Üretimin Geleceği, Türkiye'nin Ulusal Otomobil Projesi,Dijitalleşme, Endüstri 4.0, Akıllı Tedarik Zinciri ve Lojistik,Elektrikli Araçlar, Mobilite ve Akıllı Şehirler ile sektöredamgasını vuracak yeni gelişmeler ve iş modelleri tartışılacak.

800 katılımcı ve 80'in üzerindekonuşmacı ile iki gün boyunca otomotiv sektörünün nabzınıtutacak etkinlikte çok önemli konuşmacılar da yer alacak.Japonya'nın lider firmalarından NTT DOCOMO Başkan Yardımcısıve Genel Müdürü Takehiro Nakamura, Italya Maserati Endüstri 4.0Yöneticisi Francesco Alfieri, Almanya Gestion (Valeo Brand) CEO'suMoritz Von Grotthuss ve BMW Grup firması Alphabet'in Yeni PazarlarDirektörü Rüdiger Ebel, Mercedes Benz Türk CIO'su GökçeBezmez, Garanti Bankası Tüketici Finansmanı Direktörü DemetYavuz, Iran Mammut Khodro Volkswagen Direktörü Nader V. Aghaei,Getaway Kurucusu Edgar Scholler gibi isimler sektördeki en songelişmeler hakkında bilgiler verecek.

Sektörün öncülerinden Mercedes BenzTürk ve Garanti Bankası'nın Platinum Sponsor olarak yer aldığızirvede; Icron, Omron, Universal Robotics, Borusan Lojistik gibilider firmalar da farklı kategorilerde sponsor olarak yer alacaklar.