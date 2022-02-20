Otomobilini akşam park edip evine gitti, sabah çalıştırmak için indiğinde her tarafını buz kesmiş halde buldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletine bağlı Scituate'de ikamet eden Steve Maguire ve eşinin kullandığı bir arabaları vardı. Maguire'nin eşi, çocukların evde sıkılmasının ardından aracı alarak gezintiye çıktı.

EVİN ÖNÜNE PARK EDİP İÇERİ GİRDİ

Maguire'nin eşi, gezinin ardından aracı evin önüne park edip içeri girdi. Çift kısa bir süre sonra da uykuya daldı. Ancak sabah kalktıklarında kendilerini çok kötü bir sürpriz bekliyordu.

ARABA TAMAMEN DONDU

Maguire ve eşi, araca binmek istediklerinde ürkütücü bir manzara ile karşılaştı. Çünkü açık kalan sunroof nedeniyle otomobilin her tarafı buz tutmuştu. Yağmurun yağmamasını da fırsat olarak bilen çift, hemen araçlarındaki karı temizledi.

İşte arabanın buz tutmuş hali: