Otomobile çarpmamak için ani manevra yapan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Otomobile çarpmamak için ani manevra yapan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

10.03.2021 20:08 | Son Güncelleme: 10.03.2021 20:24

Kocaeli'de karşısına çıkan otomobile çarpmamak için ani manevra yapan motosiklet sürücüsü Ömer Uçar, yere savruldu. Uçar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olay anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Penbegüllü Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki 35 DC 2039 plakalı motosikletin sürücüsü Ömer Uçar, kaldırım kenarından yola çıkmak için hareket eden A.K.'nın kullandığı 41 UV 782 plakalı otomobile çarpmamak için ani manevra yaptı.

Otomobile çarpmamak için ani manevra yapan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaptığı ani hareketin etkisiyle dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü Ömer Uçar, yola düşerek yaralandı. Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uçar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otomobile çarpmamak için ani manevra yapan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza ise cadde üzerindeki bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; yola çıkmak için hareket eden otomobile çarpmak istemeyen motosiklet sürücüsünün ani manevrası ve daha sonra dengesini kaybederek motosiklet üzerinden savrulması yer aldı.

Otomobile çarpmamak için ani manevra yapan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
Haber Yorumları (2)
KAZASIZ KUL OLMAZ EKİBİ: Kazaların çoğu bir saniye dikkatsizlikten olduğunu biliyormuydujuz
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
ALİ: Yola çıkan aracın sürücüsü aynaya baksa bu kaza olmazdı.. Vicdan azabı çekiyordur inşallah..
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Meral Akşener Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Hakan Taşıyan Meghan Markle Esra Dermancıoğlu
Spor Ali Koç Ersun Yanal Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobile çarpmamak için ani manevra yapan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 02:15:06. #1.14#
title