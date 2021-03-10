Otomobile çarpmamak için ani manevra yapan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

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Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Penbegüllü Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki 35 DC 2039 plakalı motosikletin sürücüsü Ömer Uçar, kaldırım kenarından yola çıkmak için hareket eden A.K.'nın kullandığı 41 UV 782 plakalı otomobile çarpmamak için ani manevra yaptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaptığı ani hareketin etkisiyle dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü Ömer Uçar, yola düşerek yaralandı. Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uçar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza ise cadde üzerindeki bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; yola çıkmak için hareket eden otomobile çarpmak istemeyen motosiklet sürücüsünün ani manevrası ve daha sonra dengesini kaybederek motosiklet üzerinden savrulması yer aldı.