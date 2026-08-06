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En Ucuz Elektrikli Otomobiller: Ağustos 2026 Listesi

En Ucuz Elektrikli Otomobiller: Ağustos 2026 Listesi
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Türkiye'deki en düşük fiyatlı 10 elektrikli otomobil açıklandı. Hyundai INSTER 1.4 milyon TL ile ilk sırada, onu Citroën ë-C3 ve Fiat Grande Panda takip ediyor. Listede kompakt modeller ve SUV'lar yer alıyor.

Türkiye'de elektrikli otomobil seçenekleri artarken, pazarın en düşük fiyatlı modelleri Ağustos 2026 itibarıyla yeniden sıralandı. Listede şehir içi kullanıma odaklanan kompakt modeller öne çıkarken, SUV gövde tipine sahip seçenekler de ilk 10'da yer buluyor. Sıralama yapılırken model yılı, donanım paketi, motor gücü, batarya kapasitesi ve güncel satış fiyatları dikkate alındı; kampanyalı fiyatı bulunan araçlarda kampanya bedeli, bulunmayanlarda ise kampanyasız fiyat esas alındı.

Listenin ilk beşinde Hyundai INSTER, Citroën ë-C3, Fiat Grande Panda Elektrikli, Opel Frontera Elektrik ve Citroën ë-C3 Aircross yer alıyor. Hyundai INSTER, Dynamic donanım ve 71,1 kW motoruyla 1.400.000 TL'lik kampanyalı fiyatla en ucuz elektrikli otomobil oldu. Citroën ë-C3, Plus donanım ve 44 kWh bataryasıyla 1.470.000 TL'den satışa sunuluyor. Fiat Grande Panda Elektrikli ise La Prima donanımı ve 83 kW motoruyla 1.494.900 TL'lik fiyatıyla üçüncü sırada bulunuyor. Opel Frontera Elektrik, 44 kWh bataryalı GS versiyonuyla 1.650.000 TL'ye, Citroën ë-C3 Aircross ise Max donanım ve 83 kW motoruyla 1.790.000 TL'ye sahip.

Altıncı sıradan onuncuya kadar ise Opel Corsa Elektrik, Fiat 600e, Togg T10F, Togg T10X ve Peugeot E-208 yer alıyor. Opel Corsa Elektrik, GS donanım ve 100 kW motoruyla 1.801.000 TL'lik kampanyalı fiyatla dikkat çekiyor. Fiat 600e, La Prima donanımı ve 54 kWh bataryasıyla 1.854.900 TL'den satışta. Togg T10F, V1 RWD Standart Menzil versiyonuyla 1.884.980 TL iken, Togg T10X V1 RWD Standart Menzil ile 1.909.048 TL'den başlıyor. Peugeot E-208, GT donanım ve 100 kW motoruyla 1.999.500 TL'lik fiyatıyla listenin son sırasında.

Kaynak: Haber Merkezi
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