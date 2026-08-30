Çin Otomobil Pazarında Tarihi Dönüşüm: NEV'ler Yeni Norm Haline Geldi

Çin otomobil pazarı bugün her zamankinden daha dinamik ve kıyasıya rekabetçi bir dönemden geçiyor. Bu yılın ilk yarısında pazara yüzden fazla tamamen yeni model girerken, bunların yalnızca %20'sinden azı benzinli araçlardan oluştu. Bu, küresel otomotiv tarihinde eşi görülmemiş bir ürün çeşitliliği ve yenilik hızı anlamına geliyor. Almanya'nın otomotiv endüstrisinin zirvesinde bile bir yılda piyasaya sürülen yeni modeller yaklaşık 100'dü; Çin ise altı ayda bu sayıya ulaştı.

Talep tarafında, yeni enerjili araçlar (NEV) artık yeni araç alıcılarının ana tercihi haline geldi. Aralık 2025'te aylık perakende penetrasyonunun %50'yi aşmasının ardından, Nisan-Temmuz 2026 döneminde bu oran %60'ın üzerinde seyretti ve Temmuz'da %65,1'e ulaştı. Araştırmalar, benzinli araç sahiplerinin %80'inden fazlasının araç değiştirirken NEV'i seçtiğini gösteriyor. Akıllı araç içi teknolojiler de lüks donanımdan standart özelliğe dönüşürken, rekabet "yapay zeka tanımlı araçlar" çağına kayıyor.

Arz tarafında ise Çin, pil, elektrik motoru ve elektronik kontrol gibi temel bileşenlerde yüksek oranda kendine yeterli bir endüstriyel zincir kurdu. Çinli şirketler, dünyanın en büyük güç pili kapasitesi sıralamasında ilk onda yedi sıraya sahip ve toplam pazar payı %72'yi aşıyor. "Ters ortak girişim" olarak adlandırılan yeni bir eğilim dikkat çekiyor; Volkswagen ile XPeng'in ortak geliştirdiği ilk model ID. UNYX 08, Mart ayında seri üretime geçerken, Audi de SAIC ile Çin'e özel AUDI markasını kurdu.

Yarışma ve "içe kıvrılma" (involution) tartışmaları yeni bir pazar mantığıyla ele alınmalı. Benzinli araçlarda yeni model geliştirmek 36-48 ay sürerken, NEV'ler modüler platformlar ve yazılım güncellemeleri sayesinde 6-12 ayda türev modeller üretebiliyor. Bu, otomotiv üretiminin mantığını kökten değiştirdi.

Ocak-Temmuz 2026'da Çin'de 9,014 milyon NEV üretildi ve 9,007 milyon satıldı; yıllık bazda sırasıyla %9,5 ve %9,6 artış kaydedildi. En hızlı büyüyen 10 markanın tamamı orta ve üst segmentteki saf elektrikli segmentinde yer alırken, bu markalar arasında Çinli markalar çoğunluğu oluşturdu; Tesla China tek yabancı marka oldu. 400 bin yuan üzerindeki NEV satışları ilk yarıda %46 artarken, Çinli markalar bu segmentte yaklaşık %60 pazar payı elde etti. Kaybedenler ise dönüşümde yavaş kalan ortak girişim markaları ve düşük segmentteki mikro elektrikli araçlar.

Çin'de halihazırda 371 milyon araç bulunuyor ve bunun %86,81'i benzinli. İlk nesil NEV'lerin garanti sürelerinin dolması ve ortalama araç yaşının artması, dünyanın en büyük araç değiştirme döngüsünü tetikleyecek. Bu döngü, orta ve üst segment tüketimi için kritik bir pencere oluşturuyor. Temmuz ayındaki yarıyıl finansal sonuçları, bazı otomobil üreticilerinin zayıf karlarına karşın tedarik zinciri şirketlerinin güçlü kazançlarını ortaya koydu. Bu, Çinli tedarikçilerin artık önemli teknolojilere sahip olması ve karlarını Ar-Ge'ye yatırım yapması nedeniyle doğal bir değişim olarak görülüyor.

Tüm bu gelişmeler, Çin otomobil pazarının küresel NEV dönüşümünün öncüsü olduğunu gösteriyor. "Yalnızca rekabetin içine girerek güçlenirsin" diyen BYD üst yöneticisi He Zhiqi ve "otoyol sektörü fiyat savaşı değil; teknoloji, hizmet, kalite ve marka üzerinden rekabet etmeli" diyen Geely Holding kurucusu Li Shufu, sektörün yeni anlayışını özetliyor. Uzun vadede rekabetin fiyat ekseninden değer eksenine kayması ve sağlıklı bir rekabet kültürünün oluşması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi