Britax 14 binden fazla çocuk oto koltuğunu geri çağırdı

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayınlanan bildirime göre, 14.000'den fazla Britax çocuk oto koltuğu, yaralanma riskini artırdığı gerekçesiyle geri çağrılıyor. Koltukların taşıma kolundaki bir vidanın gevşeyerek kolun kısmen ayrılmasına neden olabileceği belirtildi. Kısmi ayrılmanın ardından bir çocuğun düşebileceği ve yaralanma riskinin artabileceği ifade edildi.

Geri çağırma, B-Safe Gen 2, B-Safe Gen 2 Flexfit, B-Safe Gen 2 Flexfit Plus, B-Safe 35, B-Safe Ultra ve Endeavours modellerini kapsıyor. NHTSA'ya göre, sorun için bir çözüm üzerinde çalışılıyor. Etkilenen koltuk sahiplerine 19 Ekim'de bildirim yapılacak. Kullanıcılar, us.britax.com/registration adresinden koltuklarını kaydederek güncellemeleri alabilir ve Britax müşteri hizmetlerini arayabilir.

Britax'tan yapılan açıklamada, herhangi bir yaralanma bildirilmediği ve geri çağırmanın Mayıs 2023'te üretilen koltuğu kapsadığı belirtildi. Şirket, uzun süreli kullanımda nadir durumlarda taşıma kolunun kısmen ayrılabileceğini, ancak ciddi yaralanma raporu olmadığını ifade etti. Ayrıca, potansiyel olarak etkilenen ürünlerin çoğunun kullanım ömrünün sonuna yaklaştığı hatırlatılarak, kullanıcıların çözüm kiti hazır olana kadar koltukları gövdesinden taşımaları önerildi.

Kaynak: Haber Merkezi