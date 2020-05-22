Otomobil lastiği seçiminde uzmanlar uyarıyor Açıklaması
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Otomobil lastiği seçiminde uzmanlar uyarıyor Açıklaması

DENİZLİ(İHA) – Havaların ısınması ile birlikte sürücüler otomobilleri için yeni lastikler almak için araştırmalara başladı.

Otomobil lastiği seçiminde uzmanlar uyarıyor Açıklaması
22.05.2020 15:29 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:33

DENİZLİ(İHA) – Havaların ısınması ile birlikte sürücüler otomobilleri için yeni lastikler almak için araştırmalara başladı. Yaz lastiği alırken araç sahiplerinin dikkat etmesi gerekenleri ise uzmanı anlattı.

Siyah Halka firması yetkilisi Osman Sert, 10 yılı aşan depolarda muhafaza edilen lastiklerden uzak durulması, lastik üzerinde yer alan lastiğin üretim yılı ve hafta kısmına bakılarak bu kritere uygun seçim yapılması gerektiğini anlattı. Milyonlarca aracın trafikte aktif olarak kullanıldığı ve araç sayısının her geçen gün artarak devam ettiği Türkiye'de, sürücülerin lastik alırken nelere dikkat etmesi gerektiğini ise uzmanları anlattı. Her yıl yüzlerce insanın trafik kazalarında hayatını kaybettiğini ifade eden Karayol Lastik A.Ş. CEO'su Osman Sert, "Kaza sebepleri arasında aşırı hız, alkollü araç kullanma, dikkatsizlik, aceleci davranma ve trafik kurallarına riayet etmeme gibi birçok sebep sayılabilir. Ancak bunların dışında çok önemli bir araç elemanı olan lastiklerden kaynaklı kazaların göz ardı edilmemesi gerekir. Mevsimsel şartlara göre araçların hareket kabiliyetinin en önemli elemanı olan lastiklerin seçimi önem kazanmaktadır. Bu konuda lastik seçiminde uzmanlara danışarak, fikirlerinin ne kadar değerli olduğu, lastik seçiminde nelere dikkat edileceğini önemlidir" dedi.

"10 yılı aşan depolarda muhafaza edilen lastiklere dikkat!"

Lastik seçiminde öncelikle araca uygun ebatlarda, özellikle araç kataloğunda fabrika tarafından önerilen lastiğin belirlenmesi, mevsimsel şartların göz önünde bulundurularak yaz, kış, dört mevsim lastiklerin alınması gerektiğini ifade eden Sert şunları söyledi:

"Lastiklerin uzun ömürlü olması, lastiğin yol ile teması oluşan mekanik ve fiziksel etkilere karşı mukavemetli ve aracın ağırlığını taşıyabilecek nitelikteki lastikler alınması gerekir. 10 yılı aşan depolarda muhafaza edilen lastiklerden uzak durulması, lastik üzerinde yer alan lastiğin üretim yılı ve hafta kısmına bakılarak bu kritere uygun seçim yapılması gerekir. Lastiklerde dikkat edilecek diğer bir husus ise aracın boş ve tam yük durumuna göre önerilen basınçlarda, hava basıncının ayarlanması, düşük hava basıncındaki lastiklerin yol tutuşu, performans, hareket kabiliyeti gibi faktörlerde olumsuz yansımaları olmakla birlikte yakıt tüketiminin de artmasına sebebiyet verebilir. Gereğinden fazla hava basıncı olan lastiklerde de aynı şekilde yol tutuş kabiliyeti azalacağını ve aracın hem sarsılacağını hem de hareket dengesi bozulabilir."

İnternet üzerinden lastik alınır mı?

Siyah Halka internet sitesi üzerinden lastik satışı gerçekleştirdiklerini ve sektörde yarım asırlık tecrübeye sahip olduklarını anlatan Sert, "1969 yılında Karayol Rot Balans olarak işimize başladık. 50 yılı aşkın süredir, teknolojinin imkanlarından ve modern tasarımlarla, mevsimsel şartlarda yüksek performans, yakıt tasarrufu sağlayan lastiklerin satışını gerçekleştiriyoruz. 2017 yılında www.siyahhalka.com internet sitesi üzerinden 20 farklı marka ile en uygun fiyat garantisiyle, 'online' lastik satışını başlattık. Halen aktif olarak bu sektörde hizmet vermeye devam ediyoruz. Teknolojinin imkanlarından yararlanmak için dijital platform üzerindeyiz. İnternet üzerinden lastik almak artık bir tık uzakta. Temel amacımız, müşterilerin beklentilerini en iyi şekilde karşılayarak, birçok farklı ürünü envanterimizde bulundurarak, bütçeye uygun, garantili online satış hizmeti sunmak" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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