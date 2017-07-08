Otomobil İşçilere Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

İZMİR'in Narlıdere İlçesi'nde, sürücüsünün alkollü olduğu öne sürülen otomobil, yolda asfalt kesim çalışması yapan işçilere çarptı. Olayda 18 yaşındaki Emre Sincar öldü, 1 işçi de yaralandı.



Balçova'dan Narlıdere yönüne giden 06 BA 3974 plakalı otomobilin kimliği belirlenemeyen sürücüsü dün akşam Huzur Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde asfalt kesim çalışması yapan Emre Sincar ve Mehmet Koçoğlu'na çarptı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri işçileri ambulanslarla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Sincar kurtarılamazken, Koçoğlu'nun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü gözaltına alınarak Narlıdere Polis Merkezi'ne götürüldü.



- İzmir