Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı; Sürücü Öldü, Kardeşi Ağır Yaralı
Bursa'da kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada, Yunus Özen hayatını kaybetti, kardeşi Ozan Özen ağır yaralandı.
Bursa'da gece saatlerinde Bursa- İzmir karayolu Merinos mevkiinde kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada, Yunus Özen (31) hayatını kaybetti, kardeşi Ozan Özen (21) ağır yaralandı.
KONTROLDEN ÇIKTI, AYDINLATMA DİREĞİNE ÇAPTI
Yunus Özen yönetimindeki 16 YE 639 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Yunus Özen ve kardeşi Ozan Özen yaralandı.
DOKTORLAR ÇABALADI AMA OLMADI
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yunus Özen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ozan Özen'in de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
YORUMLAR (3)
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Hız dikkatsizlik maalesef acı sonu. Rabbim rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Yaralı olan kardeşede Rabbimden acil şifalar diliyorum.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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yine clio acaba bu araçları kağıttanmı üretiyorlar araç iki büklüm olmuş direkte nerdeyse çizik yok diycem Allah ailesine sabır versinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Direk arabadan sağlammışCevap Yaz Yayından Kaldır