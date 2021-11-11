Otomobil 2 metre yükseklikten bahçeye düştü: 1'i çocuk 3 yaralı - Haberler
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Otomobil 2 metre yükseklikten bahçeye düştü: 1'i çocuk 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil 2 metre yükseklikten bahçeye düştü: 1'i çocuk 3 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bahçeye düştü.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bahçeye düştü. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1810 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halinde olan Tuğba Ş. idaresindeki 41 AGM 639 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle 2 metre yükseklikten sokak üzerinde bulunan bir binanın bahçesine düştü. Kazanın şiddetiyle sürücü Tuğba Ş., sürücünün 5 yaşındaki kızı E.Ş. ve araçta yolcu olarak bulunan Meryem A. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları otomobilden çıkarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Otomobil 2 metre yükseklikten bahçeye düştü: 1'i çocuk 3 yaralı

Otomobil 2 metre yükseklikten bahçeye düştü: 1'i çocuk 3 yaralı

Otomobil 2 metre yükseklikten bahçeye düştü: 1'i çocuk 3 yaralı

Otomobil 2 metre yükseklikten bahçeye düştü: 1'i çocuk 3 yaralı

Otomobil 2 metre yükseklikten bahçeye düştü: 1'i çocuk 3 yaralı

Otomobil 2 metre yükseklikten bahçeye düştü: 1'i çocuk 3 yaralı

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