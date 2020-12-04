Otobüsün altında kaldı, gitmemek için direndiği hastanede iç kanamadan öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Otobüsün altında kaldı, gitmemek için direndiği hastanede iç kanamadan öldü

04.12.2020 11:35 | Son Güncelleme: 04.12.2020 11:40
Otobüsün altında kaldı, gitmemek için direndiği hastanede iç kanamadan öldü

Aksaray'da özel halk otobüsünün altında kaldıktan hastaneye gitmek istemeyen yaşlı kadın, sağlık görevlileri tarafından ikna edilerek götürüldüğü hastanede geçirdiği iç kanamadan dolayı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aksaray'da özel halk otobüsünün altında kaldıktan hastaneye gitmek istemeyen yaşlı kadın, sağlık görevlileri tarafından ikna edilerek götürüldüğü hastanede geçirdiği iç kanamadan dolayı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Taşpazar Mahallesi 808 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmek isteyen Ümmügülsüm Baylan (67), yolda duran Mahmut T. (50) iaresindeki 68 M 0021 plakalı halk otobüsünün önünden geçmek istedi. Tam otobüsün önünden geçerken hareket eden otobüsün çarpmasıyla yaşlı kadın yere düşerek otobüsün altında kaldı. Yaşlı kadına çarptığını fark etmeyen otobüs şoförünün gaza basmaya devam etmesi sonucu otobüsün sağ ön tekerleri kadının üzerinden geçti. Yaşlı kadın çevredeki vatandaşların fark etmesi ve otobüs şoförünün aracı durdurması sonucu müdahale edilerek yol kenarındaki kaldırıma oturtuldu. Yaşlı kadının önünden geçmek istediği otobüsün altında kalma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

"Hastaneye götürmeyin, ekmek param yok yardım edin"

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yapmak istedi. İlk müdahale esnasında yaşlı kadın hastaneye gitmek istemediğini söylerken, sağlık ekipleri yaşlı kadını hastaneye gitmesi için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Sağlık ekiplerinin hastaneye götürme isteğine, "Yok yavrum ben gidemem, eve gideceğim. Gideceğim ben yavrum, ekmek param yok yardım edin" diye cevap verdi. Sağlık ekiplerinin bırakmadığı yaşlı kadın ekiplerce hastaneye götürülmek üzere sedyeye alınırken, sedye üzerinde kucağındaki peynirle, "Yavrum götürmeyin beni hastaneye" dedi.

Sağlık görevlisi ise "Teyzem götürmek zorundayım" diyerek yaşlı kadını ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Hastanede iç kanamadan dolayı hayatını kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadın ilk tetkiklerinin ardından yoğun bakıma alınırken, yaşlı kadının iç kanaması yolduğu tespit edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı kadın iç kanaması nedeniyle kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından özel halk otobüsü şoförü Mahmut T. polis ekiplerince gözaltına alınırken ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezine götürüldü. İfadesi alınan otobüs şoförü serbest bırakıldı. - AKSARAY

Otobüsün altında kaldı, gitmemek için direndiği hastanede iç kanamadan öldü
Otobüsün altında kaldı, gitmemek için direndiği hastanede iç kanamadan öldü
Otobüsün altında kaldı, gitmemek için direndiği hastanede iç kanamadan öldü
Otobüsün altında kaldı, gitmemek için direndiği hastanede iç kanamadan öldü
Otobüsün altında kaldı, gitmemek için direndiği hastanede iç kanamadan öldü
Otobüsün altında kaldı, gitmemek için direndiği hastanede iç kanamadan öldü
Otobüsün altında kaldı, gitmemek için direndiği hastanede iç kanamadan öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Motosikletiyle karşıya geçmek için beklerken az daha arabanın altında kalıyordu
Motosikletiyle karşıya geçmek için beklerken az daha arabanın altında kalıyordu
Otomobiller çarpıştı, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam direğin altında kaldı
Otomobiller çarpıştı, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam direğin altında kaldı
Adana'da korona virüs testi için hastanelerin önünde kuyruk oluştu
Adana'da korona virüs testi için hastanelerin önünde kuyruk oluştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Devlet Bahçeli Muhsin Fahrizade Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Yıldız Tilbe Bülent Ersoy Gonca Vuslateri
Spor Falcao Samatta Caner Erkin Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ocak Uefa İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otobüsün altında kaldı, gitmemek için direndiği hastanede iç kanamadan öldü - Aksaray
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 11:41:12. #1.14#
title