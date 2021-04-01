Otobüsün altında kalan yaşlı kadın mucize eseri kurtuldu
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Otobüsün altında kalan yaşlı kadın mucize eseri kurtuldu

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Güncel

Manisa'da yolun karşısına geçmek isterken otobüsün altında kalan 70 yaşındaki talihsiz kadın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu mucize eseri büyük yara almadan kurtarıldı. Otobüs şoförü ise kaza sonrası sinir krizi geçirdi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmek isteyen Emine B.'ye, Fatih K. yönetimindeki 45 D 0118 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Kazanın ardından Emine B., aracın altında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otobüsün altında kalan yaşlı kadın mucize eseri kurtuldu

UZUN UĞRAŞLARLA ÇIKARILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri trafik güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri otobüsün altında kalan kadın için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu Emine B., sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Emine B., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Aracın altından mucize eseri çıkarılan Emine B.'nin tedavi gördüğü hastanede durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otobüsün altında kalan yaşlı kadın mucize eseri kurtuldu

SÜRÜCÜ İSE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bu arada kazayı yapan otobüs şoförü Fatih K., sinir krizi geçirdi. Bir türlü sakinleştirilemeyen Fatih K. daha sonra hastaneye sevk edildi. Kaza anı ise otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otobüsün altında kalan yaşlı kadın mucize eseri kurtuldu

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Damla Çelikli
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