Otizmli Dila için özel şarkı yapılarak klip çekildi
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Eskişehir, Türkiye, Güncel

Otizmli Dila için özel şarkı yapılarak klip çekildi

Eskişehir'de yaşayan 11 yaşındaki Derin Ela Dinç, otizmli olan ablası Dila'ya ve diğer otizmli bireylere farkındalık oluşturmak amacıyla şarkı söyledi.

01.04.2020 10:28 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:29
Otizmli Dila için özel şarkı yapılarak klip çekildi

Eskişehir'de yaşayan 11 yaşındaki Derin Ela Dinç, otizmli olan ablası Dila'ya ve diğer otizmli bireylere farkındalık oluşturmak amacıyla şarkı söyledi. Anne Esra Ulutürk Dinç'in söz ve müziğini yaptığı şarkıya, bir de klip çekildi.

Çocuk yaşta otizm tanısı konulan ve şu anda 17 yaşında olan Deniz Dila Dinç için ailesi tarafından bir şarkı yapılarak klip çekildi. Otizmli bireylere farkındalık oluşturmak için yapılan şarkının söz ve müziğini Dila'nın annesi Esra Dinç yaparken, şarkıyı ise 11 yaşındaki kızı Derin söyledi. Yapılan klip ile 2 Nisan Otizme Farkındalık Gününde dikkat çekilmek istenirken, ailesi ise şarkıyla duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Anne Dinç kızının yüzmede Türkiye derecelerinin de olduğunu söylerken, ailelerin erken yaşta çocuklarının yetenekleri ve sevdikleri şeylere yöneltilmesi konusunda uyarıda bulundu.

"Güzel bir şarkı ve klip oldu"

Yüzme alanında Türkiye şampiyonlukları bulunan ve büyük fedakarlıklar yapılarak büyütülen Dila'nın annesi Esra Ulutürk Dinç, klip ve şarkının çok güzel olduğunu söyleyerek, "Benim kızım 17 yaşına bastı bu sene. 17 yıldır biz otizm ile mücadele eden bir aileyiz. Otizminli bir çocuğu Türkiye şartlarında yetiştirmenin, topluma adapte etmenin zorluğunu çok iyi bilen bir anneyim. Senelerdir onun eğitimi için uğraşıyoruz. Onun mutlu olduğu, başarılı olduğu alan neyse o şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Güzel bir şarkı ve klip oldu. Yapan ve destek olan arkadaşlar hiçbir maddi kaygı gözetmeksizin tamamen gönüllü olarak sosyal sorumluluk projesi olarak yaptık bunu. Şarkıda Dila konuşamadığı için küçük kızım Ela ablasının duygularını dillendirdi. Benim ve otizmli ailelerin duygularını ise kız kardeşim dillendirdi" dedi.

"Dila anlatılmaz ve tarif edilemez bir mutluluk yaşattı bize"

Kızı Dila ile gurur duyduğunu ve yüzmede Türkiye şampiyonlukları olduğunu dile getirin Dinç, "Dila suyu çok seviyor. Gökçeada'da büyüdüm ben. O yüzden Dila her sene Gökçeada'ya gider ve 3 ay yüzer. Dila mutlu, gayet güzel bir şeyler yapıyor. Dedik neden yarışmalara katılmayalım. 2018 senesinde okullar arası özel sporcular yıldız kızlarda Dila 3 tane altın madalya alarak bizi çok mutlu etti. Biz onu mutlu etmeye çalışırken bir de başarı getirdi yanı sıra. Çok gurur duyup mutlu olduk. 200 metre, 100 metre ve 50 metrede Türkiye birincisi oldu. Gerçekten anlatılmaz ve tarif edilemez bir mutluluk yaşattı bize. Erken yaşta ve yoğun eğitim aldıklarında otizmli çocuklar çok ileriye gidebiliyor. Zaten otizmin tıbbi bir nedeni yok. Sebebi belli değil hatta. Tedavisi de yok. Tek tedavi yoğun ve doğru bir eğitim almaları. Onu alabildikten sonrasında yeteneği, sevdiği neyse, topluma kazandırmaya çalışıp toplum içinde tutarak hareketlerine yön verirlerse çok daha iyi oluyor" ifadelerini kullandı.

"Ablam için bir şarkı yapmaktan beni çok mutlu etti"

Ablası için şarkı söyleyen Ela ise ablasını ne kadar sevdiğinden bahsederek, "İnsanların otizmlileri anlamaları için bir katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Ablamı çok seviyorum. Onun için bir şarkı yapmak beni çok mutlu etti" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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