OtherSide menajeri kötü gidişat hakkında açıklamalar yaptı! Jeyj7y ile yollar ayrıldı!

OtherSide menajeri Çağlasu bugün aldıkları yenilgi sonrasında Twitter hesabından birkaç paylaşımda bulundu. İlk olarak birkaç tweet ve ardından twitlonger linki paylaşan Çağlasu, jeyj7y ile yolların ayrıldığını belirtti.

OtherSide Esports ekibinin menajeri Çağlasu "caglasu" Kara bugün gerçekleşen OtherSide vs. Kafalar Esports mücadelesinde aldıkları ağır yenilginin ardından şahsi Twitter hesabından birkaç paylaşımda bulundu. İlk olarak birkaç tweet paylaşan Çağlasu ardından twitlonger üzerinden detaylı bir açıklamada bulundu. Takımın gidişatı hakkında takım içerisindeki durumları anlatan Çağlasu'nun paylaşımları şu şekildeydi:

Paylaştığı tweetlerde bu şekilde bir açıklama yapan Çağlasu yaklaşık 2 saat sonra bir de twitlonger linki paylaştı. Twitlonger'da yazdıkları ise şu şekilde:

Umuyoruz ki oldukça hızlı bir şekilde bu durumu atlatarak OtherSide ekibi bizlere muhteşem rekabetler izletmeye devam eder. Böylelikle rekabet oldukça Valorant sahnesinde Türkiye daha da korkulur bir rakip haline gelsin.

Kaynak: Playerbros