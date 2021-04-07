OtherSide menajeri kötü gidişat hakkında açıklamalar yaptı! Jeyj7y ile yollar ayrıldı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

OtherSide menajeri kötü gidişat hakkında açıklamalar yaptı! Jeyj7y ile yollar ayrıldı!

Playerbros - Haberler | Sadece Haberler
OtherSide menajeri kötü gidişat hakkında açıklamalar yaptı! Jeyj7y ile yollar ayrıldı!

OtherSide menajeri Çağlasu bugün aldıkları yenilgi sonrasında Twitter hesabından birkaç paylaşımda bulundu. İlk olarak birkaç tweet ve ardından twitlonger linki paylaşan Çağlasu, jeyj7y ile yolların ayrıldığını belirtti.

Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu
Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu
'Kovid yalanına inanmıyorum' diyen Murat Kekilli sosyal medyayı ikiye böldü
"Kovid yalanına inanmıyorum" diyen Murat Kekilli sosyal medyayı ikiye böldü

OtherSide Esports ekibinin menajeri Çağlasu "caglasu" Kara bugün gerçekleşen OtherSide vs. Kafalar Esports mücadelesinde aldıkları ağır yenilginin ardından şahsi Twitter hesabından birkaç paylaşımda bulundu. İlk olarak birkaç tweet paylaşan Çağlasu ardından twitlonger üzerinden detaylı bir açıklamada bulundu. Takımın gidişatı hakkında takım içerisindeki durumları anlatan Çağlasu'nun paylaşımları şu şekildeydi:

Paylaştığı tweetlerde bu şekilde bir açıklama yapan Çağlasu yaklaşık 2 saat sonra bir de twitlonger linki paylaştı. Twitlonger'da yazdıkları ise şu şekilde:

Umuyoruz ki oldukça hızlı bir şekilde bu durumu atlatarak OtherSide ekibi bizlere muhteşem rekabetler izletmeye devam eder. Böylelikle rekabet oldukça Valorant sahnesinde Türkiye daha da korkulur bir rakip haline gelsin.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Meral Akşener Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ajda Pekkan Bahar Candan Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Ozan Tufan Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: OtherSide menajeri kötü gidişat hakkında açıklamalar yaptı! Jeyj7y ile yollar ayrıldı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 04:28:53. #1.15#
title