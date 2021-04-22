Otel rezervasyonu olanlar yasaktan muaf mı? 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağından kimler muaf?

Otel rezervasyonu olanlar yasaktan muaf mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağından kimler muaf? Sokağa çıkma yasağı, koronavirüs tedbirleri kapsamında devam ediyor. Son alınan kararlara göre hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki kimler sokağa çıkma yasağından muaf olacak? Otel rezervasyonu olanlar yasaktan muaf mı? İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri!

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağından kimler muaf? Son açıklanan Koronavirüs tedbirleri kapsamında "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" açıklanmıştır. "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" tamamen bir yasağı değil, hafta içi ve hafta sonu belli kısıtlamaları kapsamaktadır. Bu doğrultuda bazı kişiler ve kurumlar bu kısıtlamalardan muaf tutulacaktır. Peki kimler sokağa çıkma yasağından muaf olacak? İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri!

OTEL REZERVASYONU OLANLAR YASAKTAN MUAF MI?

Otel rezervasyonu bulunan kişiler, konaklama rezervasyonun başlangıç tarihi ve tesise ulaşım süresi içerisinde rezervasyonu olduğunu belgelemek veya ibraz etmek kaydıyla herhangi bir izin almadan özel araçlarıyla sokağa çıkma yasağını kapsayan zamanda seyahat edebilir.

Bu muafiyetin hala geçerli olup olmadığını Alo 199 hattını arayarak öğrenebilirsiniz.

23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli kişiler de tören ve kutlama programları süresiyle sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.

Daha önce genelgeyle belirtilen "sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesi" aynen geçerli olacak.

TBMM, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, şu esaslara göre kutlanacak:

"Milli Eğitim Bakanlığının 6 Nisan 2021 tarihli yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilecek. Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak. Bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrim içi etkinliklere ağırlık verilecek."

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF TUTULACAK?

Koronavirüs tedbirlerine göre ülkede "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" uygulanmaya başladı. Bu doğrultuda aşağıda bulunan kişiler ya da meslek grupları sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak: