Otel odasında dehşetin sırrı

'BUNU BANA KADİR YAPTI ÖLMEK İSTEMİYORUM'

Olay 17 Ocak günü saat 01.45 sıralarında Ümraniye'deki bir otelde meydana geldi. Polis ekipleri, ihbar üzerine Kırgızistan uyruklu Perizat T.'nin bulunduğu otele gitti. Olay nedeniyle çok fazla kan kaybeden ve otel görevlilerinin ilk yardım uyguladığı Perizat T. polis ekiplerine "Bunu bana Kadir T. yaptı, ölmek istemiyorum" dedi. Bunun üzerine polis ekipleri o sırada otelde bulunan Kadir T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Perizat T. ise hastaneye kaldırıldı.

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