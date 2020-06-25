ÖSYM Eskişehir Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Kartal'dan 'sınav ve tedbirler' açıklaması
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ÖSYM Eskişehir Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Kartal'dan 'sınav ve tedbirler' açıklaması

ÖSYM Eskişehir Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Kartal'dan 'sınav ve tedbirler' açıklaması Üniversite sınavında en büyük görev ailelerin Eskişehir'de ilk oturumdaki Temel Yeterlilik Testi 'ne 25 bin 354 kişi girecek ÖSYM Eskişehir Koordinatörü Prof. Dr.

25.06.2020 12:36 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:41

ÖSYM Eskişehir Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Kartal'dan 'sınav ve tedbirler' açıklaması

Üniversite sınavında en büyük görev ailelerin

Eskişehir'de ilk oturumdaki Temel Yeterlilik Testi 'ne 25 bin 354 kişi girecek

ÖSYM Eskişehir Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Kartal;

"Amacımız öğrencilerimizin sağlığı ve onların sağlıklı, huzurlu bir zihinle sınava girmelerini temin etmek"

ESKİŞEHİR - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Eskişehir Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Kartal, önümüzdeki hafta sonu tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak yapılacak ve yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı için alınan önlemleri tek tek anlatıldı.

YKS sınavı için sayılı günler kala öğrenciler, hayalini kurdukları üniversitelere girmek için 27-28 Haziran'da sınav salonlarında ter dökecek. Türkiye'nin her şehrinde aynı saatte başlayacak olan sınavlar, 3 oturumdan oluşacak. İlk oturumda Temel Yeterlilik Testi'ne girecek olan adaylar, daha sonra tercihlerine göre Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi'ne girecek. Adayların istedikleri üniversiteleri ve bölümleri kazanmaları için büyük önem taşıyan bu sınavlar, Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle, geniş kapsamlı önlemler altında yapılacak. Dezenfekte edilmiş ortamlarda, sosyal mesafe kurallarına uyarak salonlara girecek adaylara, maske ve dezenfekte edilmiş el temizleme mendili verilecek. Sına anında maske takma zorunlulukları bulunmayan öğrenciler için, son 15 dakika çıkış kuralı ise esnetildi. En güvenli ve rahat şekilde sınavlarını geçirmeleri için ÖSYM tarafından her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülürken, aileler de bu konuyla alakalı büyük görev düşüyor. Sınava girilecek olan binaların önünde yığılma yapılmaması konusunda çok titiz davranılması gerektiğini ifade eden OSYM Eskişehir Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Kartal, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde beklemeleri gerektiğini söyledi.

Eskişehir'de 25 bin 354 aday ter dökecek

Yapılacak olan YKS'de birinci oturum olan TYT'ye Eskişehir'de 25 bin 354 öğrenci katılacak. Bu öğrencilerden 12 bin 131'i erkek, 12 bin 223'ü kadın adaydan oluşacak. Sınava 126 engelli öğrenci girecekken, 80 binada sınav yapılacak. Bu sınavın ardından ertesi gün yapılacak AYT'de 18 bin 880 öğrenci, YDT'de ise bin 949 öğrenci ter dökecek. Yapılacak olan sınavlarda emniyet görevlileri hariç toplam 5 bin 529 kişi görev yapacak.

"Geçmiş yıllara göre öğrenci sayılarında seyrekleştirme uygulanmıştır"

ÖSYM İl Koordinatörü Kartal, sınavlar ile alakalı gerekli önlemlerin alındığını belirtti. Öğrencilerin sağlıklarının her şeyin önünde geldiğini aktaran Kartal, "Öncelikle sınava girecek öğrenci arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Gerekli tüm tedbirleri azami ölçüde almaya çalıştık. Öğrencilerimizin sınava girecekleri binaların hem iç hem de dış temizlikleri yapılmakta. Öğrencilerimiz tamamıyla temizlenmiş, dezenfekte edilmiş bir ortamda sınava girecekler. Öğrencilerimiz sosyal mesafeyi korur bir şekilde bina önünde sıra vaziyetinde olacaklar. Daha sonra sosyal mesafeye uygun olarak binaya girerken ellerine dezenfektan sıkılacak, dezenfektan mendil ve bir tane maske verilecek. Öğrencilerimiz sınava girecekleri salona kadar maskeleriyle olacaklar. Sınav yerlerimiz sosyal mesafe göz önünde bulundurularak oluşturuldu. Geçmiş yıllara göre öğrenci sayılarında seyrekleştirme uygulanmıştır. Öğrencilerimiz isterlerse sınav süresince maskeli de durabilecekler isterlerse maskelerini çıkarabilecekler ama salonda görevli olan gerek salon başkanı gerekse gözetmenlerimiz maskelerini daima takacaklar. Burada bizim amacımız sınava girecek olan öğrencilerimizin sağlığı ve onların sağlıklı, huzurlu bir zihinle sınava girmelerini temin etmek" dedi.

"Sınavın yapıldığı binanın çevresinde yığılma oluşturmasınlar"

Sınav günü ailelere büyük sorumluluk düştüğünü de açıklamalarına ekleyen ÖSYM İl Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Kartal, "Onlar da büyük bir heyecan içerisinde. O gün evlatlarıyla, çocuklarıyla sınava girecekleri binaya gelecekler. Bu gelişleri sırasında sınavın yapıldığı binanın çevresinde yığılma oluşturmasınlar. Sosyal mesafeye uygun bir şekilde yayılsınlar ve mümkün mertebede binanın bahçe kapısının uzağında bulunurlarsa daha sağlıklı olabilir. Bu duyarlılığı hem öğrencilerimizin sınava girişleri hem de sınavdan çıktıkları anda uygularlarsa daha sağlıklı bir ortamda sınav neticelenmiş olur" diye konuştu.

ÖSYM Eskişehir Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Kartal'dan 'sınav ve tedbirler' açıklaması

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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