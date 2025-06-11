ÖSYM AİS GİRİŞ || Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) Sınava giriş belgeleri erişime açıldı! 2025 YKS giriş belgesi nasıl sorgulanır?

Ösym AİS giriş sayfası, bu bilgiler için tek yetkili platform konumunda. Ayrıca adayların sınav kurallarını içeren 2025- Yks Kılavuzu ve Temel Kurallar metnini dikkatle incelemeleri gerekiyor. Peki, 2025-YKS sınav yerleri nasıl öğrenilir, giriş belgesi nasıl alınır? İşte tüm detaylar...

YKS NE ZAMAN?

1. Oturum (TYT): 21 Haziran 2025 Cumartesi

2. Oturum (AYT): 22 Haziran 2025 Pazar sabah

3. Oturum (YDT): 22 Haziran 2025 Pazar öğleden sonra

Ösym, tüm adayların bina ve salon atamalarını tamamladı. Bu kapsamda adaylar, sınav günü hangi okulda, salonda ve sırada sınava gireceklerini sınava giriş belgesi üzerinden öğrenebilecekler.

YKS GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

2025-YKS Sınav Giriş Belgesi'ni görüntülemek için:

https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yapılır.

T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi ile sisteme giriş yapılır.

"Sınavlarım" sekmesinden "2025-YKS" başlığı seçilir.

Açılan ekrandan sınav giriş belgesi PDF olarak görüntülenebilir ve yazdırılabilir.

DİKKAT!

21 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar, saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.