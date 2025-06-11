ÖSYM AİS GİRİŞ || Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) Sınava giriş belgeleri erişime açıldı! 2025 YKS giriş belgesi nasıl sorgulanır?

ÖSYM AİS GİRİŞ || Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) Sınava giriş belgeleri erişime açıldı! 2025 YKS giriş belgesi nasıl sorgulanır?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruya göre, 2025 YKS sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM AİS giriş ekranı üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sınav yerlerini öğrenebilecekler. "2025 YKS giriş belgesi nasıl sorgulanır?" sorusu, sınav tarihleri yaklaşırken en çok aranan başlıklar arasında yer aldı.

Ösym AİS giriş sayfası, bu bilgiler için tek yetkili platform konumunda. Ayrıca adayların sınav kurallarını içeren 2025- Yks Kılavuzu ve Temel Kurallar metnini dikkatle incelemeleri gerekiyor. Peki, 2025-YKS sınav yerleri nasıl öğrenilir, giriş belgesi nasıl alınır? İşte tüm detaylar...

YKS NE ZAMAN?

1. Oturum (TYT): 21 Haziran 2025 Cumartesi

2. Oturum (AYT): 22 Haziran 2025 Pazar sabah

3. Oturum (YDT): 22 Haziran 2025 Pazar öğleden sonra

Ösym, tüm adayların bina ve salon atamalarını tamamladı. Bu kapsamda adaylar, sınav günü hangi okulda, salonda ve sırada sınava gireceklerini sınava giriş belgesi üzerinden öğrenebilecekler.

ÖSYM AİS GİRİŞ || Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) Sınava giriş belgeleri erişime açıldı! 2025 YKS giriş belgesi nasıl sorgulanır?

YKS GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

2025-YKS Sınav Giriş Belgesi'ni görüntülemek için:

  • https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yapılır.
  • T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi ile sisteme giriş yapılır.
  • "Sınavlarım" sekmesinden "2025-YKS" başlığı seçilir.
  • Açılan ekrandan sınav giriş belgesi PDF olarak görüntülenebilir ve yazdırılabilir.

ÖSYM AİS GİRİŞ || Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) Sınava giriş belgeleri erişime açıldı! 2025 YKS giriş belgesi nasıl sorgulanır?

DİKKAT!

21 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar, saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Türkiye'nin 32 yıllık dev şirketi konkordato talebinde bulundu

Türkiye'nin 32 yıllık dev şirketi konkordato ilan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ bugün hakim karşısına çıkıyor

Ümit Özdağ için kader günü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Lisedeki dehşette istenen ceza belli oldu! Kantindeki 'Pınar' yazısı tahrik etmiş

Lisedeki dehşette istenen ceza belli oldu! "Pınar" yazısı tahrik etmiş
Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor

Tadına bakanı ölüme götürüyor! Sakın ağzınıza sürmeyin
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
'Buğday tarlaları bilerek yakılıyor' tezini doğrulayan düzenek

"Buğday tarlaları bilerek yakılıyor" tezini doğrulayan düzenek
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı

Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.