ÖSYM 2025 YKS güncel tercih tarihleri! YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Milyonlarca adayın katılım gösterdiği 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) maratonunun ardından gözler şimdi sonuç tarihine ve tercih sürecine çevrildi. Öğrenciler, "Yks sonuçları açıklandı mı?" ve "Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak?" gibi soruların yanıtını araştırıyor. Peki, YKS sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih tarihleri ne zaman? İşte, detaylar…

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait sonuçlar 22 Temmuz 2025 Salı günü ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler puanlarına göre tercih işlemlerine başlayabilecek.

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak

YKS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları açıklandığında adaylar aşağıdaki adımlarla bilgilerine ulaşabilir:

ÖSYM resmi web adresine giriş yaparak,

ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden,

T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme girerek,

ÖSYM'nin sağladığı SMS bilgilendirme servisi aracılığıyla.

Her aday, kendine özel sonuç ekranında puan türleri, sıralama ve başarı durumu gibi detaylara ulaşabilecek.

YKS sonuçları nereden, nasıl öğrenilir

YKS TERCİHLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS tercih dönemi, sonuçların erişime açılmasının hemen ardından başlatılacak. ÖSYM, tercih kılavuzunu yayımladıktan sonra adaylar sistem üzerinden tercih listelerini oluşturabilecek.