Osmanlıca mektup yazdığı Cumhurbaşkanı'nın karşısına Türkiye 1'incisi olarak çıkacak
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Osmanlıca mektup yazdığı Cumhurbaşkanı'nın karşısına Türkiye 1'incisi olarak çıkacak

Osmanlıca mektup yazdığı Cumhurbaşkanı'nın karşısına Türkiye 1'incisi olarak çıkacak LGS Türkiye birincilerinden Onur Alperen Yılmaz: "Osmanlıca mektup yazıp görüşmek istediğim notunu düştüm, talebim kabul edildi" "Cumhurbaşkanımızın karşısına Türkiye 1'incisi olarak çıkmak için çalıştım, en...

16.07.2020 17:17 | Son Güncelleme: 16.07.2020 17:49

Osmanlıca mektup yazdığı Cumhurbaşkanı'nın karşısına Türkiye 1'incisi olarak çıkacak

LGS Türkiye birincilerinden Onur Alperen Yılmaz:

"Osmanlıca mektup yazıp görüşmek istediğim notunu düştüm, talebim kabul edildi"

"Cumhurbaşkanımızın karşısına Türkiye 1'incisi olarak çıkmak için çalıştım, en büyük motivasyonum oldu"

ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı Osmanlıca görüşme talebi kabul edilen ve karşısına Türkiye 1'incisi olarak çıkabilmek için gecesini gündüzüne katan Antalyalı Onur, LGS'de tam puan alan 181 öğrenci arasına girmeyi başardı. Onur Alperen Yılmaz, "Daha önce Cumhurbaşkanımıza Osmanlıca bir mektup yazmıştım. Oraya sizinle görüşmek istiyorum diye bir not düşmüştüm. Beni aradılar. Orada bana görüşme sözü verdiler yüz yüze. Ben Cumhurbaşkanıyla görüşmeyi Türkiye birincisi olarak gitmeyi çok istedim. Sınavdan sonra ful olduğunu öğrenince biz bunu ayarlamaya başladık. İnşallah önümüzdeki zaman diliminde görüşeceğiz. Benim için en büyük motivasyon oldu" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde okuyan Onur Alperen Yılmaz bütün soruları doğru cevaplandırarak tam 500 puanla Türkiye birincileri arasına girdi.

42 farklı ilden 181 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldığı LGS'de yüzde 0,01 dilimle tam puan alan Yılmaz, sonucu öğrenince ağladığını söyledi. Yılmaz, "Ben telefona bakıyordum o anda. Annem, 'ful yapmışsın' dediler. Sınavın ertesi günü öğrendim zaten. Ben o an bir dondum, sonra ağladım. Sonra duygu patlaması gibi bir şey oldu. Sonucu öğrendiğim zaman değişen bir şey olmadı sadece optikte bir hata olmasından korkuyordum o da Allah'a şükür çıkmadı. Daha önce ben Osmanlıca, Cumhurbaşkanımıza bir mektup yazmıştım. Oraya sizinle görüşmek istiyorum diye bir not düşmüştüm. Beni aradılar. Orada bana görüşme sözü verdiler yüz yüze. Ben Cumhurbaşkanıyla görüşmeyi, Türkiye birincisi olarak gitmeyi düşündüm. Sınavdan sonra ful olduğunu öğrenince biz bunu ayarlamaya başladık. İnşallah önümüzdeki zaman diliminde görüşeceğiz" diye konuştu.

"Benim için en büyük motivasyon oldu"

Cumhurbaşkanıyla görüşmenin motivasyonu ile sınava girdiğini belirten Türkiye birincisi Yılmaz, "Onun motivasyonuyla girdim bir nevi sınava. Çünkü bir defa giriyoruz sınava. Bir şansımız var bu LGS için onun için en iyisini yapıp, en iyisiyle yanına gitmeyi düşündüm. Buradan Cumhurbaşkanımıza sevgilerimi saygılarımı iletiyorum. Ayasofya kararı için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Osmanlıca mektup yazdığı Cumhurbaşkanı'nın karşısına Türkiye 1'incisi olarak çıkacak

Kaynak: İHA

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