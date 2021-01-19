- Osmanlı Hanedanı reisi Dündar Osmanoğlu, Şam'da vefat etti

- Osmanlı Hanedanı reisi Dündar Osmanoğlu, Şam'da vefat etti

ŞAM - Osmanlı Hanedan Ailesi'nin reisi Şehzade Dündar Osmanoğlu, Şam'da 90 yaşında vefat etti. Osmanoğlu durumunun kötüleşmesi üzerine 2 hafta önce Şam'da hastaneye kaldırılmıştı.

Tarihçi-yazar Dr. İbrahim Pazan'ın Şehzade'nin İstanbul'da yaşayan akrabalarından aldığı bilgiye göre, bir süredir mide problemleri yaşayan ve serumla beslenen 90 yaşındaki Dündar Osmanoğlu, kan değerlerinin normalin dışına çıkması ve baygınlık geçirmesi üzerine 6 Ocak 2021 günü, 3 sene önce vefat eden eşinin akrabaları tarafından Şam'da özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Durumunda iyileşme gözlenmesi üzerine geçtiğimiz günlerde hastaneden çıkarılan Osmanoğlu, 18 Ocak Pazartesi akşamı tekrar fenalaşarak vefat etti.

Hayattaki en yaşlı şehzade sıfatıyla Osmanlı Hanedan reisi olan ve doğduğu yer olan Şam'da yaşayan Şehzade Dündar Efendi'nin eşi Yüsra Hanımefendi de 2017 Temmuz'unda Şam'da vefat etmişti. Çocuğu bulunmayan Dündar Osmanoğlu'na Şam'daki akrabaları bakıyordu. Eşinin vefatından sonra 2017 Ağustos'unda İstanbul'a gelen Dündar Osmanoğlu 3 ay kadar kardeşinin evinde kalmış ancak onlara daha fazla yük olmamak için tekrar Şam'a geri dönmüştü.

Mezar yeri aranıyor

Merhumun yeğenleri Orhan ve Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun verdiği bilgiye göre defin konusunda sıkıntı yaşanıyor. Şam kent merkezindeki mezarlıklardaki yer darlığı sebebiyle mezar yeri için çok para istendiği ve bu para karşılanamayacağı için Şam dışındaki köylerden birine defnedilmesinin düşünüldüğü belirtiliyor.

Merhum Şehzade'nin Şam'da defnedilmesinin en uygun olduğu Sultan Selim Camii haziresindeki Osmanlı Hanedanı Kabristanı için ise Şam yetkililerinin izni gerekiyor. Sürgünde vefat eden pek çok şehzade ve sultanın medfun bulunduğu bu kabristanda Sultan Vahideddin Han'ın yanı sıra Sultan Abdülhamid Han'ın en büyük oğlu ve merhum Dündar Osmanoğlu'nun dedesi Mehmed Selim Efendi ile diğer oğullarından Mehmed Burhaneddin ve Mehmed Abid efendilerin de mezarları var.

Şehzade Dündar Osmanoğlu

Osmanlı Hanedanı'nın hayattaki 25 şehzadesinden yaşça en büyüğü olan Dündar Efendi, 20 Aralık 1930 Şam doğumluydu. Babası Mehmed Abdülkerim Efendi, Sultan II. Abdülhamid Han'ın en büyük oğlu olan Mehmed Selim Efendi'nin tek oğlu idi. 1924'de Osmanlı hanedan üyelerinin yurt dışına çıkarılması sırasında Beyrut'a gitmişlerdi. Mehmed Abdülkerim Efendi, Şam'da evlenip 1930 ve 1932 doğumlu Dündar ve Harun isimli iki çocuğunu küçük yaşta yetim bırakarak 1935'te hayatını kaybetti. Mehmed Selim Efendi'nin de 1937'de vefatından sonra, Dündar ve Harun Efendi'nin annelerinden başka kimsesi kalmadı. Uzun sürgün yılları süresince yad ellerde hayat mücadelesi veren ailenin Harun Efendi kolu, 1974'de hanedan üyelerinin vatana dönmelerine izin verilmesinden hemen sonra Şam'dan İstanbul'a geldi. Dündar Efendi ise yıllar önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını almış olmasına rağmen Şam'da kalmayı tercih etti. Şehzade Dündar Efendi Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Hanedan Reisi Osman Bayezid Efendi'nin 6 Ocak 2017'de vefatının ardından Hanedan Reisi olmuştu. Merhumun vefatıyla, 2 yaş küçük kardeşi Harun Osmanoğlu Hanedan reisi oldu. Osmanlı hanedanı üye ve mensuplarından 24 şehzade, 13 sultan yani şehzade kızı ile sultan çocukları olan 20 sultanzade ve 13 hanımsultan hayatta bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı