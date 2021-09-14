Osmaneli ve Pazaryeri'nde İlköğretim Haftası kutlandı

Bilecik'in Osmaneli ve Pazaryeri ilçelerinde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla İlköğretim Haftası etkinlikleri yapıldı.

Osmaneli Hükümet Konağı yanında düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Salgın tedbirleri alınan programa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Ersin Korkut ile okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Daha sonra Balaban İlkokulunda devam eden programda konuşan Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, okullarda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlerin alındığını belirterek, "Bu süreçte maske, mesafe ve temizlik kurallarına üst seviyede uymamız, aynı zamanda devam eden aşı uygulamasına destek olmamız, salgınla mücadelede önem arz etmektedir. İnşallah bu zor günleri el birliğiyle atlatacağız." dedi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin de salgın sürecinde açılan okullarda tüm tedbirlerin alınarak eğitim ve öğretime başlandığını söyledi.

Şiirlerin okunmasının ardından 4. sınıf öğrencilerinin okula yeni başlayan öğrencilere hediyeler vermesiyle tamamlanan etkinliğe, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Mustafa Toy, Emniyet Müdür Yardımcısı Komiser Yılmaz Türk, Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Pazaryeri

Pazaryeri'nde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci tarafından Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, Beşeylül İlkokulu bahçesinde devam etti.

Törende konuşan Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, yüz yüze eğitimin başladığını hatırlatarak, tüm öğretmen ve öğrencilere iyi bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini diledi.

Programa, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Jandarma Bölük Komutanı Recep Kuş, Emniyet Amir Vekili Emrah Turan, okul ve daire müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.