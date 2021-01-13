Osmaneli'nin Günüören köyünde ipek böcekçiliği yeniden hayat bulacak
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Osmaneli'nin Günüören köyünde ipek böcekçiliği yeniden hayat bulacak

13.01.2021 11:35 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:38
Osmaneli'nin Günüören köyünde ipek böcekçiliği yeniden hayat bulacak

Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, geçmişi Selçuklu dönemine dayanan Günüören köyünün ipek böceği yetiştiriciliğinde önemli bir merkez haline getirilmesi hedefleniyor.

Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, geçmişi Selçuklu dönemine dayanan Günüören köyünün ipek böceği yetiştiriciliğinde önemli bir merkez haline getirilmesi hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının 14. Etap Hibe Projesi kapsamında ipek böcekçiliği yetiştiriciliğine destek verileceği açıklamasının ardından Bilecik Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Koza Tarım Satış Kooperatifi ile Osmaneli Belediyesince çalışma başlatıldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, konuyla ilgili açıklamasında, köydeki asırlık konaklara müdahale edilmemesi durumunda çoğunun kendiliğinden yıkılacağını, bu nedenle proje için Günüören'i seçtiklerini bildirdi.

Şahin, çalışmaların tamamlanmasıyla 700 yıllık Osmanlı köyünün ipek böcekçiliğinin önemli bir merkezi haline geleceği ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

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