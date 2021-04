Oscar ödülünü kazandı, babasının mezarına gidip şiir okudu

GECEDE TARİHE GEÇEN ANLARBu yıl pandemi koşullarında düzenlenen 93'üncü Oscar Ödülleri töreni (Akademi Ödülleri) bazı açılardan unutulmazlar arasına girdi.

Bu yıl pandemi koşullarında düzenlenen 93'üncü Oscar Ödülleri töreni (Akademi Ödülleri) bazı açılardan unutulmazlar arasına girdi. Gecede ödüllerin tarihine geçecek bir değil birkaç tane gelişme yaşandı.

"BABA" FİLMİYLE İKİNCİ OSCAR ÖDÜLÜNÜ ALDI

Bunlardan biri de en iyi erkek oyuncu ödülü açıklandığında gerçekleşti. Bu yılın en çekişmeli dallarından biri olan en iyi erkek oyuncu ödülü The Father (Baba( filmiyle Anthony Hopkins'in oldu. Her ne kadar bu sonuç kimseyi şaşırtmasa da aynı ödülün Chadwick Boseman'a verilmesini umanlar hayal kırıklığına uğradı. 83 yaşında, en iyi erkek oyuncu dalında ikinci Oscar'ını alan Anthony Hopkins, "bu ödülü kazanan en yaşlı erkek oyuncu" olarak tarihe geçti. Ondan önce bu unvan 82 yaşında Oscar kazanan Christopher Plummer'a aitti. Anthony Hopkins, daha önce 1992 yılında Kuzuların Sessizliği (Silence of Lamsbs ) adlı filmle en iyi erkek oyuncu ödülünü almıştı.

TÖRENE GİTMEDİ, BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ

Anthony Hopkins, ödülü almak için hazırlanan hiçbir stüdyoya gitmedi. Galler'de bulunan Hopkins, törene online olarak bağlanmak istediyse de bu, ödül komitesi tarafından reddedildi. Yılın Grammy, Altın Küre gibi ödülleri online olarak düzenlense de Oscar komitesi, olabildiğince fiziksel katılım yapılmasını istemişti. Los Angeles'ın yanı sıra Paris ve Londra'da da stüdyolar kuruldu. Fakat Hopkins, yaşını gerekçe göstererek bunlardan hiçbirine gitmedi. Bunun yerine ödülü kazandığı gecenin ertesi günü bir video çekti ve sosyal medya sayfasından paylaştı. Orada bir teşekkür konuşması yaptı ve 44 yaşında hayata veda eden ve en iyi erkek oyuncu dalında da adaylar arasında bulunan Boseman'ı da andı. BABASININ MEZARI BAŞINDA DYLAN THOMAS'IN ŞİİRİNİ OKUDU

Hopkins aynı gün sosyal medya sayfasında bir başka video daha paylaştı Bu kez usta oyuncu babası Robert Hopkins'in mezarı başındaydı. "Richard Hopkins, benim sevgili babam sonsuz bir huzur içinde uyuyor" mesajını yazdığı paylaşımında bir de Galli şair Dylan Thomas'ı Do Not Go Gentle Into That Good Night" (Gitme O Güzel Geceye Usulca) adlı şiirini okudu.

ANNE VE BABASIYLA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Pandemi nedeniyle uzun süredir Galler'de bulunan Hopkins, geçen hafta da babası ve annesiyle çekilen çocukluk fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaşmıştı. Hopkins bu paylaşıma "Bir çocuğu Galler'den götürebilirsiniz ama o çocuktan Galler'i alamazsınız" diye yazmıştı. Hopkins, The Father (Baba) filminde sergilediği ve kendisine ödül kazandıran performansta annesinin demans ile mücadelesi ve babasının ölümünün kendisine ilham verdiğini anlatmıştı.

GALLİ OYUNCU DA OĞLUNA ÜNLÜ ŞAİRİN ADINI VERDİ

Hopkins'in, babasının mezarı başında şiirini okuduğu Galli şair Dylan Thomas ya da tam adıyla Dylan Marlais Thomas, 20'nci yüzyılın en etkili şairlerinden biri. Galli oyuncu Catherine Zeta Jones de Michael Douglas ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğluna onun adını vermişti.

İŞTE ANTHONY HOPKINS'İN BABASININ MEZARI BAŞINDA OKUDUĞU DYLAN THOMAS ŞİİRİ

Gitme o güzel geceye usulca

İhtiyarlık yanmalı ve saçmalamalı gün kapandığında;

Öfkelen, öfkelen ışığın ölümünün karşısında.

Akıllı adamlar, bilmelerine rağmen karanlığa gömüleceklerini sonlarında,

Sözleri şimşek çaktırmamış olduğu içindir ki onlar

Gitmezler o güzel geceye usulca.

İyi insanlar, son defa ellerini sallarlar, öylesine ateşli bağırarak.

Faydasız işleri, yeşil bir koyda dans ediyor olabilir ama onlar da,

Öfkelenirler, öfkelenirler ışığın ölümünün karşısında.

Güneşi uçarken yakalamış olan vahşi insanlar,

Ve öğrenen, çok geç, yas tuttuklarını onun yolunda,

Gitmezler o güzel geceye usulca.

Kör gözlerin göktaşı gibi alevlenip ve şenlenmesini

Kör eden bir görme gücüyle gören ağır hasta adamlar da

Öfkelenirler, öfkelenirler ışığın ölümünün karşısında.

Ve sen, benim babam, hüzünlü tepede, orada

Yalvarırım, lanetle ve kutsa beni şimdi acımasız göz yaşlarınla.

Ama gitme o güzel geceye usulca.

Öfkelen, öfkelen ışığın ölümünün karşısında.

