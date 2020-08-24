Ortodontik Tedavi Yöntemleri Ortodontik tedaviler çapraşık dişlerin düzeltilmesi ve çene kemiğindeki problemleri erken dönemde tedavi ederek çözüm üreten bir alandır.

Yıllardır bu tedavilerde teller, çene için özelbüyük ve koruyucu yüz apareyleri, şeffaf teller, metal ve seramik braketler (dişe yapışan düğme gibi) vb. ürünler kullanıldı. Son dönemde iki yeni teknik tüm ortodontik tedaviyi değiştirdi hatta geliştirdi.

Lingual (Görünmez Tel) Teknik ve Şeffaf Aparey(Invisalign) Tekniği

Çocukluk dönemindetel takmak aslında bir moda gibi oldu. Rengarenk tellerle okula gitmek çocuklar için bir prestij gibi olmuştu ama erişkinler için bu tam bir eziyet olarak görünüyordu.İşte tam bu sebeple bilim adamları bu telleri nasıl yok edebiliriz diye düşünürlerken Lingual Teknik denilen bir teknik geliştirildi. Bu teknikte tüm tel ve braketler dişlerin arka kısımlarına konuluyor ve dışardan bakıldığında hiçbir şey görünmüyor.Bu, ortodonti biliminde bir devrim oldu. Hasta ve hekim için ciddi anlamda zorlukları olmasına rağmen teknik, çok insanda uygulandı ve uygulanmaya devam ediyor. Hasta için en büyük zorluk dil tarafında batan, zaman zaman acıtan, ilk takıldığı dönemde konuşmayı biraz bozan yabancı apareylerin olmasıdır. İşlem ağrılı değildir sadece kontrolleri zamanında yaptırmak çok önemlidir. Hekim tarafında ise çalışma zorluğu ile birlikte hastanın adaptasyonu da çok zordur. Teknik için özel bilgi ve materyal gerekliliği vardır. Tedavi süresi standart tekniğe göre biraz daha uzun sürebilir. Dişlere yeterince ve istenilen kadar kuvvet verilip hareket ettirmek zordur.

Şeffaf aparey tekniğinde(Invisalign); ağızdan dijital kamera ile alınan ölçü ile hastanın yüzünün fotoğrafları bir bilgisayara yüklenir. Yüklenen fotoğraflar özel bir program sayesinde birleştirilerek tedavi planlanması yapılır. Planlanan tedavide hangi hafta hangi şeffaf plağın takılacağı belirlenir. Belirlenen bu plaklar 3D bir printer yardımıyla oluşturulur. Tedavi daha sıklıkla, hastanın kendi disiplini ile uygulayabileceği bir yöntemdir. Ortodontistler tedavinin planlanması safhasında bilgi ve tecrübelerini kullanırlar. Bazen de bu apareylerin bazılarını kullanırken dişlerin üzerine bir takım ataçlar (dolgu gibi) takmak gerektiğinde ortodontistler bunları uygularlar. Bu yöntemin en büyük avantajı istenildiği zaman çıkarılabilmesidir. Aslında bu disiplinsiz bir hasta için dezavantajdır. Bu nedenle bu tedaviyi isteyen hastanın öz disiplinine bakılarak karar verilmesi gereken bir tedavidir. Plaklar minimum 16 saat takılmalıdır.Daha az takıldığında bir sonraki plağı takmak mümkün olmayacaktır. Çünkü bir sonraki plağı takabilmek için dişlerin hareket ediyor olması gerekir. Hekimin görevi hasta ile uyum içinde bu tedaviyi yönetmektir. Şeffaf tedavinin en büyük avantajı kontrol sürelerinin uzun olmasıdır. Klasik tedavide 3-4 hafta ara ile hastaları görmek gerekir. Bu tedavi de ise bazen 10- 15 hafta kontrole gerek kalmayabilir.

Çapraşık dişler ile doğmak bir kader olsa dabu dişlerle yaşamak bir tercihtir. Çünkü çapraşık dişleri çeşitli yöntemler ile tedavi etmek mümkündür. Biraz sabır , emek ve bir miktar da ücrete katlanmak gerekir. Hangi yöntem ile tedavi edilirse edilsin çapraşık dişlerle kalmanızı biz hekimler olarak tercih etmeyiz. Çapraşık dişler çürük oluşumuna, çiğneme bozukluğuna, eklem rahatsızlıklarına, konuşma bozukluklarınave özgüveneksikliğine neden olabilir. Bu nedenle bu şekilde bir durumunuz varsa beklemeden harekete geçin.

İyi günler...

Dt. Alper Çıldır