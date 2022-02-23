Ortalık kan gölüne dönebilir! Yüzlerce Rus tankı, Ukrayna'nın Harkov şehrine doğru ilerliyor

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim her geçen saat yeni bir gelişmeyle tırmanırken, önceki gece hem masada hem de sahada arka arkaya endişe veren olaylar meydana geldi. Rus vekiller, ülke dışında askeri harekata onay verirken, Batı ülkeleri ve Japonya yaptırım kararlarını da arka arkaya açıkladı.

YENİ YAPTIRIMLAR YOLDA

Batı ülkeleri ve Japonya, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna asker gönderme kararı sonrasında yaptırımlarını açıklarken, Ukrayna'nın daha da içine ilerlenmesi durumunda yaptırımların ağırlaşacağını açıkladı. ABD, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Avustralya, Kanada ve Japonya Rus bankaları ve zenginlerini hedef alırken Almanya da Avrupa'da son yıllarda yaşanan en büyük güvenlik krizini durdurmak için Kuzey Akım-2 doğalgaz projesini askıya aldığını duyurdu.

BELARUS'UN GÜNEYİNDE ÇOK BÜYÜK HAREKETLİLİK VAR

Masada bu kararlar alınırken, uluslararası medyada paylaşılan uydu görüntülerinde Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bölgede asker sayısının 150 bini geçtiği de belirtildi. Donetsk ve Luhansk bölgelerinde barış sağlamak için asker, tank ve zırhlı araç gönderme kararı alan Rusya'nın son 24 saat içinde bölgeye ufak bir hava üssü kurduğu ve 100'den fazla aracın da bölgede bulunduğu belirtildi. ABD merkezli uydu görüntüleme ajansı Maxar, Belarus'un güneyinde tam da Ukrayna sınırında çok büyük hareketlilik olduğunu da katardı.

BIDEN: BU RUS İŞGALİNİN BAŞLANGICI

ABD Başkanı Joe Biden da bir açıklama yaptı. Biden, "Basitçe söylemek gerekirse Rusya sadece Ukrayna'nın büyük bir kısmını ele geçireceğini açıkladı. Bu Rusya'nın işgalinin başlangıcı" dedi. Biden'ın Putin'e, "Eğer savaş istemiyorsan kan dökülmesine gerek yok" dediği de belirtildi. Öte yandan ABD'li bir yetkili Estonya, Litvanya ve Letonya'ya destek olarak 800 asker ve 8 F-35 savaş jetinin de gönderileceğini de duyurdu.

DOĞAL GAZ FATURASI 2 BİN EURO OLACAK

Almanya'nın Kuzey Akım-2 projesini askıya alması da taraflar arasında gerilimi tırmandırdı. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, kısa vadede bu hamle ile birlikte Avrupa'da doğalgaz fiyatlarının artabileceğini söyledi.

Öte yandan Rusya'nın eski devlet başkanlarından olan ve şu an Güvenlik Konseyi'nin Başkan Yardımcısı olarak görev alan Dmitry Medvedev de fiyatların iki katına çıkacağını söyledi. Putin'in en yakınlarından olan Medvedev Twitter üzerinden, "Avrupalıların yakında bin metreküp doğalgaza 2 bin euro ödeyeceği yeni dünyaya hoş geldiniz" dedi.

RUSLAR EN BÜYÜK İKİNCİ KENTE İLERLİYORLAR

Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları, Ukrayna'nın içine doğru ilerlemeyi sürdüren Rusya'ya ait yüzlerce tank, kamyon ve zırhlı aracın konvoy halinde olduğunu duyurdu. Rusya'nın diplomatlarını Ukrayna'dan çıkarma kararı almasının da Moskova yönetiminin bir savaş hazırlığı içerisinde olduğu yorumları yapıldı.

Rusya Kiev'deki büyükelçiliğin yanı sıra Odessa, Harkov ve Lviv'deki konsoloslukları da kapatma kararı almıştı. Bir süredir uzmanlar, Rusya'nın Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti olan ve aynı zamanda sınıra en yakın şehirlerden biri olan Harkov'u işgal etme hazırlığı içerisinde olduğunu söylemişti. Vladimir Putin yönetiminin ayrıca Ukrayna sınırına kan bankası ve tıp merkezi kurduğu da görülürken uzmanlar bunun da savaş hazırlığı olduğunu öne sürdü.